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بمقادير مضبوطة .. كحك العيد الدايب في البيت من الألف للياء بأسرار الحلواني
أيام قليلة تفصلنا عن استقبال أيام عيد الفطر المبارك والذي يتميز بأجوائه السعيدة وعاداته الرائعة، ومن أبرز عادات وتقاليد عيد الفطر المبارك هو عمل كحك العيد والبسكويت والغربية وحلويات العيد الشهية، ونظراً لارتفاع أسعار حلويات العيد خاصة الكحك تتساءل الكثير من السيدات عن طريقة عمل كحك العيد الناعم في البيت وخطوات تحضيره في المنزل دون تكلفة عالية وهو ما نوضحه لكم بالتفصيل من خلال هذا السياق.
مقادير عمل كحك العيد في البيت
يشتهر كحك العيد عند المصريين بطعمه الشهي ونعومته ورائحته الرائعة، وتختلف مقادير كحك العيد الدايب من وصفة لأخرى وذلك باختلاف الكميات المرغوب في تحضيرها، ولعمل أشهى وألذ كحك يمكنك توفير هذه المقادير لعمل كيلو من الكحك.
- كيلو دقيق أبيض منخول.
- نصف كوب حليب دافئ.
- نصف كيلو سمنة سايحة.
- رشة ملح.
- معلقة كبيرة خميرة فورية.
- معلقة كبيرة سكر ناعم.
- معلقة كبيرة من ريحة الكحك.
- ٢ معلقة كبيرة سمسم.
طريقة تحضير كعك العيد البيتى بطعمه الشهي
يمكنك الآن بكل سهولة ويسر تحضير أشهى وألذ كحك العيد فى البيت بطعم ومذاق رائع ومشاركة الأهل والأحباب، إليك طريقة التحضير:
- أولا سخني السمنة على نار هادئة حتى تسخن.
- في كوب ضعي الحليب والخميرة والسكر وقلبي جيدا.
- في وعاء عميق ضعي الدقيق وأضيفي له رشة الملح ورائحة الكحك ومعالق السمسم وقلبي المكونات.
- في منتصف وعاء الدقيق اعملي حفرة وصبي مقدار السمنة الساخنة.
- قومي بتقليب مقادير الكحك بملعقة خشبية كبيرة حتى لا تحترق يديكِ.
- بسي الدقيق مع السمنة براحة يدك حتى يتشرب الدقيق كل السمنة.
- وللحصول على كحك دايب وناعم استمري في هذه الخطوة ١٠ إلى ٢٠ دقيقة.
- أضيفي خليط الخميرة والحليب والسكر وقومي بتجميع مقادير العجينة مع بعضها البعض و غطي العجينة بفوطة نظيفة.
- اتركي العجينة لمدة ١٠ دقائق فقط لترتاح ثم شكليه باستخدام المنقاش أو طباعة الكحك.
- قومي برص الكحك في الصاج وادخليه الفرن.
- اتركي الكحك في الفرن لمدة ١٠ دقائق حتى ينضج وبالهنا والعافية.