بمقادير مضبوطة .. كحك العيد الدايب في البيت من الألف للياء بأسرار الحلواني

أيام قليلة تفصلنا عن استقبال أيام عيد الفطر المبارك والذي يتميز بأجوائه السعيدة وعاداته الرائعة، ومن أبرز عادات وتقاليد عيد الفطر المبارك هو عمل كحك العيد والبسكويت والغربية وحلويات العيد الشهية، ونظراً لارتفاع أسعار حلويات العيد خاصة الكحك تتساءل الكثير من السيدات عن طريقة عمل كحك العيد الناعم في البيت وخطوات تحضيره في المنزل دون تكلفة عالية وهو ما نوضحه لكم بالتفصيل من خلال هذا السياق.

مقادير عمل كحك العيد في البيت

يشتهر كحك العيد عند المصريين بطعمه الشهي ونعومته ورائحته الرائعة، وتختلف مقادير كحك العيد الدايب من وصفة لأخرى وذلك باختلاف الكميات المرغوب في تحضيرها، ولعمل أشهى وألذ كحك يمكنك توفير هذه المقادير لعمل كيلو من الكحك.

كيلو دقيق أبيض منخول.

نصف كوب حليب دافئ.

نصف كيلو سمنة سايحة.

رشة ملح.

معلقة كبيرة خميرة فورية.

معلقة كبيرة سكر ناعم.

معلقة كبيرة من ريحة الكحك.

٢ معلقة كبيرة سمسم.

طريقة تحضير كعك العيد البيتى بطعمه الشهي

يمكنك الآن بكل سهولة ويسر تحضير أشهى وألذ كحك العيد فى البيت بطعم ومذاق رائع ومشاركة الأهل والأحباب، إليك طريقة التحضير: