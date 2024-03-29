قبل العيد.. اصنعي بنفسك بسكويت النشادر في البيت أفضل من الجاهز بكثير

تستعد الكثير من ربات البيوت حالياً لاستقبال عيد الفطر المبارك حيث لم يتبقى عليه إلا أيام قليلة، وهناك الكثير من مظاهر الاحتفال بالعيد ومنها إعداد الكحك والبسكويت في البيت، فهما من الحلويات الرئيسية في العيد ومحببة من الجميع وبشكل خاص البسكويت، فهناك طرق مختلفة ومتنوعة لعمل البسكويت ومنها بسكويت النشادر التي تفضله ربات البيوت، وخلال هذا المقال نستعرض عليكم أسهل طريقة لعمل بسكويت النشادر في البيت.

مكونات بسكويت النشادر

إذا كنتي سيدتي ترغبين في إعداد بسكويت العيد في البيت بنفسك عليكِ اتباع الخطوات والمكونات الصحيحة لبسكويت والنشادر، ومكوناته تتمثل في التالي:

كيلو من الدقيق الابيض متعدد الاستخدامات.

نصف كيلو من الزبدة أو السمنة.

كوب ونصف سكر مطحون.

3 حبات بيض.

نصف كوب لبن دافئ.

ملعقة من النشادر.

ملعقة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة فانيليا.

طريقة التحضير