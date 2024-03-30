وزارة الزراعة توضح حقيقة انتشار فيروس بين الفراخ في مصر في هذه الأيام+تأثير الأمراض الموسمية على الثروة الداجنة

حقيقة انتشار فيروس بين الفراخ أحد الأمور الهامة التي تشغل كل مربي الطيور وخاصة الفراخ، كذلك يهتم أصحاب مزارع الدواجن ومحلات الطيور بمعرفة حقيقة هذا الكلام الذي تردد مؤخرا، حيث قد يتسبب هذا الفيروس في خسائر مالية كبيرة لكل العاملين في هذا المجال، وقد تطور الأمر في بعض الأحاديث أن الفيروس المنتشر تسبب في موت أعداد كبيرة من الفراخ دعونا نتعرف على الحقيقة كاملة في الفقرات التالية.

حقيقة انتشار فيروس بين الفراخ

تمتلك وزارة الزراعة المصرية لجان متخصصة في رصد أي أمراض وأوبئة موجودة سابقة أو منتشرة جديدة بين فصائل الطيور المختلفة، لذلك قامت الوزارة بنفي كل ما تردد عن حقيقة انتشار فيروس بين الفراخ يؤدي إلى نفوقها، وأكدت الوزارة أنها تتابع جيدا الأسواق ومزارع الفراخ في كل محافظات جمهورية مصر العربية.

وتقوم من خلال حملات مكثفة بأخذ عينات عشوائية من الطيور وإرسالها إلى معامل البحوث في الوزارة، للتأكد من سلامتها وخلوها من أي أمراض وحتى الآن لم تتلقى الوزارة أي شكوى غريبة من المعامل ولم يرصد الباحثين متحورات أو فيروسات منتشرة، كما تتخذ الوزارة العديد من الإجراءات الاحترازية مثل اتباع مسارات الطيور المهاجرة موسميا للكشف عن أي مرض وبائي قد يصيب الطيور المستوطنة.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يرد

قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهات المسؤولة وبناء عليه، ناشدت وزارة الزراعة جموع المواطنين في مصر بعدم الانسياق خلف ما يتردد من أكاذيب، مع ضرورة توخي الحذر وتحري الدقة في كل ما يتم الإعلان عنه، حيث قد ينتج عن ذلك الكثير من العواقب الوخيمة مثل عزوف المستهلك عن الشراء خوفا من الإصابة بالأمراض، وبالتالي عرقلة حركة الإنتاج في المزارع وخسارة المنتجين.

هذا وقد أكدت الوزارة أن جميع مزارع الدواجن تعمل بشكل منتظم، مع استقرار نسب الإشغال في عنابر التسمين وعنابر البيض هذا بجانب ارتفاع معدلات الإنتاج، التي غطت كل احتياجات الأسواق خاصة في شهر رمضان الذي يزداد معدل الاستهلاك، وفي النهاية قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بمناشدة رواد مواقع التواصل الاجتماعي الرجوع إلى الجهات الرسمية والتأكد من المعلومات قبل نشرها.