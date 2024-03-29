موعد اجازة عيد الفطر المبارك في السعودية والدول العربية 1445- 2024

موعد اجازة عيد الفطر المبارك في السعودية ومتي تبدا ومتي تنهي بعد التحديث 1445 حيث تتزايد التساؤلات من قبل المواطنين في مختلف الدول العربية عن إجازة العيد التي كادت أن تقترب مع قرب إنتهاء الشهر الكريم شهر رمضان المبارك، والمتوقع أن يحتفل المسلمين في أغلب الدول العربية بعيد الفطر المبارك يوم الأربعاء الموافق العاشر من شهر أبريل 2024، وذلك وفقاً للحسابات الفلكية لهذا اليوم، في الوقت نفسه تعتمد العديد من الدول العربية على رؤية الهلال عملا بقول رسولنا الكريم “صوموا لرؤيته وافطرو لرؤيته”.

موعد اجازة عيد الفطر المبارك في السعودية 1445

تبدأ إجازة العيد في السعودية من يوم الثلاثاء الموافق 30 من شهر رمضان الذي يوافق التاسع من شهر أبريل ٢٠٢٥، والمتوقع أن يكون هذا اليوم اخر يوم عمل في جميع المصالح الحكومية والخاصة بجميع انحاء المملكة، على أن تستمر عطلة عيد الفطر المبارك حتي اربع ايام متتالية.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك في الجزائر 2024

كشف مجلس الوزراء الجزائري مد إجازة عيد الفطر المبارك لمدة ثلاثة أيام مدفوعة الأجر تبدأ من اليوم الأول للعيد المتوقع أن يكون الاربعاء 10 أبريل 2024، اي تمتد إجازة العيد حتي يوم الجمعة.

توقيت إجازة عيد الفطر المبارك في الأردن 2024

بدأت السلطات الأردنية الكشف عن إجازة عيد الفطر والمقرر أن تبدأ في يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 وتستمر حتي نهاية يوم الجمعة الموافق 12 من شهر أبريل 2024.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك في المغرب

كشفت السلطات المغربية موعد إجازة عيد الفطر والتي تبدأ من يوم 29 رمضان الموافق الثلاثاء 9 أبريل 2024، وتستمر الإجازة حتي اليوم الثاني من شوال 1445.

توقيت إجازة عيد الفطر المبارك في العراق

تنطلق إجازة عيد الفطر المبارك في جميع القطاعات الحكومية والخاصة في العراق بداية من يوم الأربعاء الموافق 10 ابريل 2024 وتمتد لمدة 3 ايام متتالية، ونذكركم برابط سحور يمنع الجوع والعطش في رمضان.

اجازة عيد الفطر المبارك في الكويت: تبدأ 29 رمضان وتنتهي السبت 13 ابريل 2024.

تبدأ 29 رمضان وتنتهي السبت 13 ابريل 2024. موعد اجازة عيد الفطر في الإمارات: تبدأ 29 رمضان وتنتهي في 13 ابريل.

اجازة عيد الفطر المبارك في قطر تبدأ 28 رمضان وتنتهي نهاية الرابع من شهر شوال.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح موعد اجازة عيد الفطر المبارك في السعودية والدول العربية 1445- 2024.