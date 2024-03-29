“سلي نفسك وعيالك” إضافة تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 Tom And Jerry الضحك للصبح مع مغامرات القط والفار الكوميدية

تعتبر قناة توم وجيري من أكثر قنوات الأطفال شهرة في الوطن العربي، لذلك هي محل اهتمام الكثير من أولياء الامور ويرغبون في معرفة ترددها الجديد للاستمتاع بكل ما تقدمه القناة، حيث تستعرض القناة عبر شاشتها مجموعة متميزة ورائعة من الأفلام الكرتونية الرائعة طوال اليوم، ومنذ انطلاق القناة على الأقمار الصناعية تميزت القناة بمحتواها الفريد والهادف وهذا ما جعله الأولى في هذا المجال، وخلال هذا المقال سوف نتعرف معاً على التفاصيل المختلفة بخصوص هذا الأمر فتابعونا.

تردد قناة توم وجيري للأطفال

بفضل اختيار قناة توم وجيري لمحتواها بعناية فائقة أصبحت في فترة قصيرة جداً الأولى بين قنوات الأطفال المنافسة لها، فالقناة مهمته بشكل كبير لتقديم كل ما يستفيد منه الاطفال في الفئات العمرية المختلفة، فهي تستعرض مجموعة من البرامج التعليمية والثقافية والاناشيد الدينية والأغاني الترفيهية، فهي تساعد الامهات في تعليم الصغار العادات والتقاليد الصحيحة والسائرة في المجتمع العربي وأهمية التحلي بالخلاق الحميدة والصفات الجيدة، كما تقدم مجموعة رائعة من أفلام الكرتون وأشهرها الكرتون المضحك المسلي توم وجيري.

ما هو تردد قناة توم وجيري على النايل سات

يسعى الكثير من المواطنين معرفة التردد الجديد الخاص بقناة توم وجيري للاستمتاع بكل ما تقدمه عبر شاشتها على مدار اليوم، حيث يمكن استقبال القناة من أي مكان بالوطن العربي على القمر الصناعي نايل سات من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11345.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قناة توم وجيري على العرب سات

تتوفر قناة توم وجيري على القمر الصناعي عرب سات ايضاً بجودة عالية، وهذا بالبيانات التالية: