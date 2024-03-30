التسجيل في منصة إحسان كمستفيد الرابط والخطوات والحالات المستحقة 1445- 1445

نقدم لكم خطوات التسجيل في منصة إحسان كمستفيد للحصول على مساعدات، متنوعة ما بين مالية وعلاجية وعينية مجانا دون دفع أي رسوم، حيث تهدف منصة العمل الخيري إحسان إلى الوصول للأسر المتعففة الغير قادرة سواء على مصاريف الحياة اليومية أو المتعثرين في سداد أقساط شهرية أو قروض مالية أو الحالات ذوي الإعاقة، أو غيرها من الحالات التي تستحق دعم مالي سريع لحل أزمة ما، في هذا التقرير نكشف لكم آلية التسجيل في المنصة إلكترونيًا عبر موقعكم الإلكتروني “البديل”.

التسجيل في منصة إحسان كمستفيد

يتمكن أي شخص يمر بضائقة مالية أو علاجية أو حالة حرجة التسجيل في منصة إحسان كمستفيد، وتوفر المنصة للمستفيد حلول سريعة لحل الأزمة المالية أو العلاجية، عن طريق عرض حالته على المنصة واستقبال التبرعات، ومن هنا تبدأ خطوات التقديم في منصة إحسان الخيرية كالتالي:

التوجه إلى موقع منصة إحسان الخيرية.

أو التوجه إلى أقرب جمعية تابعة لمنصة إحسان وسجل البيانات المطلوبة والمستندات اللازمة.

بعد ذلك تقوم الجمعية بدراسة الحالة عن طريق أحدث التقنيات الحديثة.

ومن ثم يتم قَبُول حالتك أو رفضها وفقًا البيانات المسجلة.

بعدها يتم عرض حالتك ووصول المساعدات المالية أو العينية إليك.

إذا أردت إنشاء حساب جديد في منصة إحسان عليك الدخول على رابط موقع منصة إحسان الخيرية.

الضغط على أيقونة تسجيل دخول.

النقر على إنشاء حساب.

سجل (أسمك، بريدك الإلكتروني، رقم الهاتف، العمر، الجنس).

النقر أنا لست روبوت.

المستفيدين من مساعدات منصة إحسان الخيرية

هناك أكثر من فئة تستحق المساعدات بشكل مباشر، أبرزها الأسر الفقيرة والحالات الطارئة كالتالي:

الأشخاص المحتاجين لعمليات جراحية.

المحتاجين لأجهزة غسل الكلي.

الأسر المحتاجة لمنتجات غذائية.

الأيتام والأرامل والمطلقات.

كبار السن.

المحتاجين لعلاج.

أصحاب الإعاقة.

المحتاجين لمساكن.

رقم التواصل مع منصة إحسان الخيرية

عند رغبتك في التواصل مع فريق دعم منصة إحسان الخيرية سواء كنت ترغب في التبرع أو المساعدة فإليك الأرقام التالية:

الرَّقْم الموحد 8001247000.

رَقَم منصة إحسان للتبرع برسالة نصية 5005.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح خطوات التسجيل في منصة إحسان كمستفيد الرابط والخطوات والشروط بعد التحديث 1445.