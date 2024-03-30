بعد أزمة الفراخ شوف سعر كرتونة البيض البلدي النهاردة كام؟+موعد انخفاض أسعار منتجات الدواجن

سعر كرتونة البيض البلدي من الأسعار التي يتم البحث عنها يوميا من قبل الآلاف بل الملايين في مصر، لأن البيض من المواد الغذائية الأساسية في كل منزل ولا يمكن الاستغناء عنها في أي منزل، لما له من فوائد صحية مثيرة لأنه يحتوي على نسب عالية من البروتينات والفيتامينات كما أنه يحتوى على أعلى نسبة كالسيوم، ويزداد.استهلاك البيض خلال الفترة الحالية لأنه يدخل في تصنيع نواعم العيد التي يتكثف الطلب عليها في الفترة المتبقية من شهر رمضان الكريم.

سعر كرتونة البيض البلدي

يرتبط سعر البيض البلدي مباشرة بأسعار الدواجن البلدي في الأسواق والتي شهدت ارتفاعا خلال الفترة السابقة، والجدير بالذكر أن الحالة العامة للأسواق غير مستقرة وتذبذب في السعر يوميا بين الانخفاض والارتفاع، وفقا للمتغيرات اليومية في بورصة الدواجن وقد سجل سعر كرتونة البيض البلدي اليوم 165 في المزارع، وبالتالي يرتفع السعر عندما يصل إلى المستهلك في محلات البقالة أو السوبر ماركت ويسجل نحو 175 جنيه، مع وجود بعض الاختلافات الطفيفة في السعر من منطقة إلى أخرى ويحتوى السوق المصري على نوعين آخرين من البيض وهما البيض الأبيض والأحمر وقد جاء السعر المتداول كما يلي.

سعر كرتونة البيض الأحمر 155 جنيه في المزرعة ويصل إلى المستهلك 165 جنيه.

سعر كرتونة البيض الأبيض 153 جنيه في المزرعة ويصل إلى المستهلك 160 جنيه.

جهود الدولة لزيادة إنتاج البيض

تقويم الدولة المصرية من خلال وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتطوير مشروع الدواجن التكاملي الذي تم انشائه في محافظة الفيوم، من أجل زيادة إنتاج البيض وتغطية احتياجات الأسواق في مصر والعمل على التصدير، من خلال توفير جميع احتياجات المزارع من أدوية ولقاحات تزيد من إنتاجية الدواجن، ويشهد السوق المصري استمرار 30 مزرعة دواجن في الإنتاج والتصدير مع خلوها تماما من أي أمراض، وتنتج مصر 14 مليار بيضة سنويا و 14 مليار طائر بينما ينتج الريف المصري 320 مليون دجاجة.