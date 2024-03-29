مباراة الأهلى ضد سيمبا التنزانى الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع 2024

مباراة الأهلى ضد سيمبا التنزانى الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للمباراة الهامة في ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا الذي يلعب في المارد الأحمر المباراة الأولي خارج الديار ويرغب في تحقيق نتيجة إيجابية تساعده في مباراة العودة بالفوز بمجموع اللقاءين، حيث تقام المباراة اليوم الجمعة الموافق 29 مارس 2024 في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والسودان وليبيَا كما تقام في تمام الساعة التاسعة بتوقيت السُّعُودية.

مباراة الأهلى ضد سيمبا التنزانى

يواجه الأهلي المصري اليوم الجمعة 19 رمضان 1445 فريق سيمبا التنزاني على ملعب بنجامين مكابا بدار السلام في تنزانيا، حيث تنطلق المباراة بتوقيت الأمارات الساعة العاشرة مساءًا وبتوقيت المغرب والجزائر وتونس الساعة 7 مساءًا، وتقام المباراة على أحدي قنوات بي ان سبورت وتم تخصيص القناة 6 من بين القنوات الناقلة للمباراة Bein sports hd 6، يأمل كل فريق من تحقيق الإنتصار الذي يقربه خطوة من الصعود للدور التاني، ونذكركم برابط تردد قناة الكأس القطرية.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

كشفت مجموعة قنوات بي ان سبورت عن نقل مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني المقرر إذاعتها مساء اليوم على الترددات التالية:

القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 11054.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ 2/3، ونذكركم برابط تردد قناة اون تايم سبورت.

حكم مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني اليوم

حددت إدارة المسابقات في دوري أبطال أفريقيا الحكم الجنوب أفريقي توم ابونجيل حكما لمباراة القمة الأفريقية ما بين الأهلي المصري وسيمبا التنزاني، فيما حددت الحكم الموريتاني دحان بيدا حكماً لتقنية الفيديو فيما يعاونه الحكم احمد ممتاز من موريشيوس، ونذكركم برابط تردد قناة ssc الرياضية.

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

يتوقع خبراء التحليل أن يبدأ المدير الفني للنادي الأهلي مباراة اليوم بالحارس مصطفي شوبير مع خط دفاع يتكون من (محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، على معلول)، أما عن خط الوسط فمن المتوقع أن يبدأ بكل من (أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد مجدي قفشة)، أما عن خط الهجوم فمن المتوقع أن يبدأ بكل من حسين الشحات، كهربا، بيرسي تاو.