ما تسيبيش نفسك للبياعين..طريقة عمل البيتيفور في البيت بأقل إمكانيات حسب الكمية اللي انتي عايزاها

طريقة عمل البيتيفور في البيت من الموضوعات التي تشهد عمليات بحث عالية في الأيام الحالية من قبل ربات البيوت، حيث تقوم السيدات في مصر بالتجهيز لاحتفالات عيد الفطر المبارك خاصة بعد القرب من الثلث الأخير من شهر رمضان، ويعد البيتيفور من نواعم المخبوزات المميزة التي لا يختلف على حبها الكبير أو الصغير، لما له من مذاق مميز يجمع بين النعومة والطعم الحلو المتوازن، ونتعرف معا على كل ما يخص تحضير البيتيفور في المنزل.

طريقة عمل البيتيفور في البيت

لكي تحصلي عزيزتي على حبة بيتيفور ناعمة مظبوطة القوام عليكي البدء في تجهيز المقادير الدقيقة على أن تكون كل المقادير بدرجة حرارة المطبخ كما يلي.

اتنين كوب دقيق.

كوب زبدة صفراء.

نصف كوب سكر بودر.

رشة ملح.

صفار واحد بيضة.

نصف ملعقة بشر برتقال يمكن الاستغناء عنها.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

خطوات تجهيز البيتيفور في البيت

لابد من اتباع الخطوات التالية بنفس الترتيب للحصول على نتيجة مرضية مثل بيتيفور المحلات، ويفضل استخدام مضرب البيض الكهربائي وفي حالة عدم توفرها يمكن خفق المكونات باليد، في البداية يتم خلط المكونات الجافة معا وهي الدقيق المنخول ورشة الملح وتترك جانبا، ثم يجب إحضار وعاء نظيف وجاف تمام بدون وجود أي نقطة ماء.

نضع مقدار الزبدة السابق مع السكر البودر الذي يجب أن يكون منقول جيدا وخاليا من أي تكتلات تماما.

باستخدام المضرب الكهربائي ابدأي في خفق المكونات على سرعة منخفضة وارفعي السرعة تدريجيا لمدة لا تقل عن خمس دقايق.

يستمر الضرب حتى الحصول على قوام كريمي هش ويتحول لون الزبدة من اللون الأصفر إلى اللون الأبيض.

نضيف صفار البيض مع رشة الفانيليا.

نعاود الخفق مرة أخرى حتى يختفي البيض تماما.

نضيف المكونات الجافة ونرفع المضرب الكهرباء ويتم لم الدقيق وخلط المكونات باليد حتى يختفي الدقيق تماما.

يفضل في هذه الخطوة عدم استغراق الوقت وعد العجن كثيرا.

نترك العجينة ترتاح لمدة نصف ساعة في الثلاجة.

نحضر صواني الفرن ونضع العجينة في القمع أو ماكينة البيتيفور.

نشكل البيتيفور بما هو مفضل لديكم.

يوضع البيتيفور في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 في الرف الأوسط، مع عدم إشعال الشواية لمدة تتراوح من 10 إلى 15 دقيقة حتى يتماسك القوام ويأخذ لون ذهبي فاتح، ونتركه حتى يهدأ تماما ويبرد ثم يوضع في علب تخزين محكمة الغلق في مكان جاف بعيدا عن الرطوبة.