ارخص وأفضل موبايلات Nokia في مصر.. 450 جنيه فقط

تعتبر شركة نوكيا (Nokia) واحدة من أبرز الماركات في صناعة الهواتف المحمولة، وتتمتع بسمعة طيبة في تصنيع هواتف متينة وعالية الجودة بأسعار معقولة فعلى مر السنوات، استطاعت نوكيا أن تحافظ على مكانتها كشركة موثوقة ومبتكرة في عالم الهواتف المحمولة وتتميز موبايلات نوكيا بتصميماتها الأنيقة والأنيقة، وتوفر تجربة استخدام سلسة ومريحة للمستخدمين. بالإضافة إلى ذلك، تتميز هواتف نوكيا بقدرتها على تحمل الاستخدام اليومي الشاق ومقاومتها للصدمات والخدوش.

هاتف Nokia 105 Plus

يُعد هاتف Nokia 105 Plus خيارًا مثاليًا لمن يبحثون عن هاتف أساسي بسعر مُناسب. يتميز الهاتف بشاشة ملونة بحجم 1.8 بوصة، وبطارية تدوم حتى 20 يوما في وضع الاستعداد، مما يجعله مثاليا للاستخدام اليومي كما يأتي الهاتف مزودًا براديو FM ومصباح يدوي، بالإضافة إلى لعبتي Snake و Tetris الكلاسيكيتين ويُمكنك الحصول على هاتف Nokia 105 Plus بسعر 450 جنيهًا مصريًا فقط، مما يجعله أحد أفضل الهواتف الأساسية المتاحة في السوق.

هاتف Nokia 110

يُعد هاتف Nokia 110 خيارًا مُناسبًا لمن يبحثون عن هاتف أساسي ببعض الميزات الإضافية يتميز الهاتف بشاشة ملونة بحجم 1.77 بوصة، وكاميرا VGA لالتقاط الصور، وبطارية تدوم حتى 18 يومًا في وضع الاستعداد كما يأتي الهاتف مزودًا براديو FM ومصباح يدوي، بالإضافة إلى لعبة Snake الكلاسيكية يُمكنك الحصول على هاتف Nokia 110 بسعر 550 جنيهًا مصريًا فقط، مما يجعله خيارًا مُناسبًا لمن يبحثون عن هاتف أساسي ببعض الميزات الإضافية.

هاتف Nokia 215 4G

يعد هاتف Nokia 215 4G خيارًا مُناسبًا لمن يبحثون عن هاتف أساسي يدعم شبكات الجيل الرابع يتميز الهاتف بشاشة ملونة بحجم 2.4 بوصة، وكاميرا VGA لالتقاط الصور، وبطارية تدوم حتى 29 يومًا في وضع الاستعداد كما يأتي الهاتف مزودًا براديو FM ومصباح يدوي، بالإضافة إلى تطبيقي WhatsApp و Facebook يُمكنك الحصول على هاتف Nokia 215 4G بسعر 750 جنيهًا مصريًا فقط، مما يجعله خيارًا مناسبا لمن يبحثون عن هاتف أساسي يدعم شبكات الجيل الرابع.