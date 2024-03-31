الاشاعات كتير وإيه حقيقة إلغاء عداد الكهرباء القديم 2024 ورفعه من كل الشقق؟ وزارة الكهرباء ترد

حقيقة إلغاء عداد الكهرباء القديم يبحث الكثير من العملاء في الشركة القابضة للكهرباء عن ما تردد بشأن إلغاء عدادات الكهرباء القديمة، واستبدالها بالعداد مسبق الدفع الذي يتم تركيبه حاليا لكل العملاء الجدد، حيث اعتاد المواطن على تحصيل فاتورة الكهرباء في موعد ثابت كل شهر كما أنهم يشعرون ببعض القلق من طريقة الاستخدام الغير معتادين عليها.

حقيقة إلغاء عداد الكهرباء القديم

يختلف العداد الكودي المسبق الدفع عن عداد الكهرباء القديم الموجود في أغلب البيوت المصرية الآن، لأنه لا يعتمد على التدخل البشري في القراءة أو الحساب، بل يعمل بشكل أوتوماتيكي وبالتالي لا يوجد فرصة لوجود نسبة أخطاء بشرية الأمر الذي يصب في صالح المستهلك والدولة أيضا، وقد أكد وزير الكهرباء أن الدولة وضعت خطة دقيقة تهدف إلى استبدال جميع العدادات القديمة إلى عدادت جديدة في خطة مدتها خمس سنوات، كما يتم تركيب عداد مسبقة الدفعة في كل المناطق الجديدة والوحدات السكنية التي تقدم على طلب عداد لأول مرة.

وحتى الآن قامت الوزارة بتركيب حوالي 14 مليون عداد أو ما يزيد عن ذلك.

مميزات العداد المسبق الدفع

يختلف تمام العمل بنظام العداد المسبق الدفع عن العداد القديم كما أنه يحتوي على كثير من المميزات عكس ما تردد عنه.