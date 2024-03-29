تكنولوجيا
قراءة الرسائل المحذوفة وميزات اخري كثيرة للواتساب الازرق قم بتنزيله الآن
واتساب الأزرق، أو “واتساب بلس” كما يُعرف بشكل شائع، هو نسخة معدلة من تطبيق واتساب الرسمي، تُضاف إليها ميزات إضافية وتعديلات تجعل تجربة المستخدم أكثر مرونة وتنوعًا وتتيح للمستخدمين إمكانية تخصيص واجهة التطبيق والحصول على ميزات تتجاوز تلك المتاحة في النسخة الرسمية ومن خلال هذا المقال، سنلقي نظرة على تطبيق واتساب الأزرق ونستعرض أهم ميزاته وكيفية الاستفادة منه في
خطوات تنزيل واتساب الأزرق
- النسخ الاحتياطي: افتح واتساب الرسمي وقم بعمل نسخة احتياطية من محادثاتك.
- حذف واتساب الرسمي: قم بحذف واتساب الرسمي من هاتفك.
- تمكين مصادر غير معروفة: انتقل إلى إعدادات الهاتف ثم الأمان وقم بتمكين “تثبيت التطبيقات من مصادر غير معروفة”.
- تنزيل واتساب الأزرق: قم بتنزيل واتساب الأزرق من موقع موثوق به
- تثبيت واتساب الأزرق على هاتفك.
- افتح واتساب الأزرق وقم باستعادة النسخة الاحتياطية التي قمت بعملها من واتساب الرسمي.
- أدخل رقم هاتفك وتحقق من حسابك.
- استمتع بتخصيص واتساب الأزرق بميزات إضافية غير موجودة في واتساب الرسمي.
مميزات واتساب الأزرق
- يمكنك تغيير ألوان التطبيق المختلفة، مثل لون الواجهة، ولون الخلفيات، ولون الخطوط، ولون الأيقونات.
- يمكنك تغيير خط التطبيق إلى خطوط مختلفة تناسب ذوقك.
- يمكنك تغيير أيقونات التطبيق إلى أيقونات مختلفة.
- يمكنك تغيير خلفيات الدردشة إلى خلفيات مختلفة تناسب كل محادثة.
- يمكنك إخفاء حالة “متصل” من جهات الاتصال الخاصة بك.
- يمكنك إخفاء “آخر ظهور” من جهات الاتصال الخاصة بك.
- يمكنك إخفاء “جاري الكتابة” من جهات الاتصال الخاصة بك.
- يمكنك إخفاء “جاري التسجيل” من جهات الاتصال الخاصة بك.
- يمكنك قراءة الرسائل التي قام المرسل بحذفها من محادثتك.
- يمكنك قراءة الرسائل التي قام أي شخص بحذفها من المجموعات التي تشارك فيها.