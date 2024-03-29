هنــــــــــــــا… كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي spa.gov.iq لعموم العراق

باتت عمليات البحث متزايدة بشكل كبير في العراق لمعرفة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، فالجميع من المواطنين يترقبون بفارغ الصبر الإعلان عن موعد صرف الوجبة وكافة التفاصيل الخاصة بها، وتعتبر الرعاية الاجتماعية من أكثر الخدمات التي توفرها الحكومة العراقية لكل المواطنين أصحاب الدخل المنخفض وهذا لتوفير حياة كريمة لهم، وتعمل وزارة العمل العراقية على مراجعة الطلبات المقدمة من قبل المواطنين للتأكد من أحقيتهم للدعم حتى يستفيدوا منه في أقرب فرصة، وسوف نتعرف معاً في هذا التقرير موعد الاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وكيفية الاستعلام عنها.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

انطلق برنامج الرعاية الاجتماعية لمساعدة كافة الفئات التي تحتاج للدعم والمساعدة، ومن بين تلك الفئات الأرامل والايتام والمطلقات وأيضاً كبار السن، بالإضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة والعاطلين عن العمل، وهذا لتحقيق هدف تعزيز العدالة الاجتماعية لتلك الفئات وتحسين مستوى المعيشي، ويترقب المواطنين الإعلان عن موعد صرف وجبات الرعاية، وبالنسبة للوجبة السابعة تأخرت بشكل واضح وأكدت وزارة العمل العراقية أنها تقوم بمراجعة الطلبات المقدمة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، وسيتم الاعلان عن اسماء المشمولين في الوجبة السابعة والأخيرة قريباً جداً.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

وفرت وزارة العمل العراقية خدمة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من خلال موقع منصة مظلتي التابعة للوزارة، ويتم هذا بالخطوات التالية: