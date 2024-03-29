“الربع النهائي” موعد مباراه الاهلي وسيمبا التنزاني والقنوات الناقلة في دوري أبطال أفريقيا 2024

أعين مشجعي الساحرة المستديرة مُسلطة الآن على أرضية ملعب “بنجامين مكابا الوطني” بالعاصمة دار السلام التنزانية، والذي سيشهد مباراة قوية بين الأهلي المصري وسيمبا التنزاني، حيث يشغل بال المتابعين التعرف على موعد مباراه الاهلي وسيمبا التنزاني والقناة الناقلة لهذا اللقاء، بحيث يتمكنوا من متابعة قمة نارية الذي هو الربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، وبدورنا نوضح لكم موعد المباراة والقناة الناقلة بالتقرير، فتابعوا.

موعد مباراه الاهلي وسيمبا التنزاني

يستعد النادي الأهلي المصري لمواجهة اليوم نادي سيمبا التنازي في دور ذهاب الربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، وقد تقرر إقامة المباراة بالعاصمة دار السلام، تحديدًا على أرضية ملعب “بنجامين مكابا الوطني”، حيث توقيت المباراة في الموعد التالي:

الساعة 8:00 م بتوقيت جمهورية مصر العربية.

التاسعة على توقيت المملكة العربية السعودية.

الدور الربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا “المجموعة 1”.

القناة الناقلة مباراة الأهلي وسيمبا اليوم

بينا لكم متابعينا الكرام موعد مباراه الاهلي وسيمبا التنزاني في الدور ربع نهائي من بطولة أفريقيا، وبالنسبة للمبارة، فهي تنطلق اليوم بين الفريقان، على أن يواجه الفائز منهم في الدور النصف النهائي، الفائز أيضًا من مباراة بترو أتلتيكيو الأنجولي ومازيمبي الكونغولي.

وعن القناة الناقلة المباراة، فقد حصلت مجموعة قنوات بين سبورتس القطرية على حقوق نقل مباريات دوري أبطال إفريقيا 2024 بالشرق الأوسط وأيضًا شمال قارة إفريقيا، ولهذا تُنقل المباراة على واحدة من قنوات بين سبورتس القطرية، كما تنقل قناة SPORT 5 المباراة بالمجان على شاشتها أيضًا، فتابعوا المباراة وشجعوا فريقكم المفضل.