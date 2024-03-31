وزارة التربية تُعلن عن موعد امتحان التوجيهي في الأردن للعام الدراسي 2024+خطوات التسجيل لآداء الامتحانات

موعد امتحان التوجيهي في الأردن تعد المرحلة التعليمية التوجيهية أحد أهم المراحل التي يمر بها الطلاب عبر مراحل التعليم كلها نظرا لتأثيرها المباشر على مستقبله وعلى اختيار الكلية التي سيكمل بها مرحلته التعليمية الأخيرة قبل الانطلاق في سوق العمل، وقد حددت وزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية موعد امتحان التوجيهي أو المرحلة التوجيهية عن العام الدراسي الحالي.

موعد امتحان التوجيهي في الأردن

حددت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن عام ٢٠٢٤موعد أداء الامتحان للمرحلة التوجيهية والتي سوف يكون موعدها باذن الله في يوم الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من شهر يونيو القادم ووفقا لجدول حددته الوزارة وسوف تنتهي في يوم الاثنين الموافق الخامس عشر من شهر يوليو أو تموز من نفس العام ٢٠٢٤

الجدول المقرر للامتحانات في المملكة الاردنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم في دولة الاردن الشقيقة عن تدشين جدول الامتحانات المخصص للمرحلة التوجيهية وذلك في يوم السادس والعشرين من مارس والموافقة لليوم السادس عشر من شهر رمضان المبارك وذلك تفصيلا منها عن موعد امتحانات توجيهي سواء موعد البدء فيه أو موعد الانتهاء منه وقد تم تحديد يوم السادس والعشرين من شهر يوليو لانطلاق امتحانات مرحلة التوجيهي على أن تنتهي يوم الخامس عشر من شهر يوليو، وتبدأ اللجنة الأولى في الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء ٢٦/٦/٢٠٢٤، أما عن موعد اللجنة الثانية فهي تبدأ في الساعة الواحدة من مساء نفس اليوم.

التسجيل لأداء امتحان التوجيهي في المنزل

إذا حدث ولم يتمكن أحد طلاب المرحلة التوجيهية في أن يسجل بموعد الامتحان الطبيعي للمرحلة فقد تم فتح الباب للتسجيل في الامتحانات وذلك لمدة يومين إضافيين ويبدأ ذلك من يوم السابع والعشرون من مارس وتمتد حتى اليوم الثامن والعشرين من مارس عام ٢٠٢٤ ويتم ذلك عبر اتباع بعض الخطوات وهي :