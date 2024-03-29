رابط أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2024 اليمن وأرقام التاسع باسهل طريقة

نقدم لكم رابط أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2024 اليمن التي تم تحديثها عبر موقع الادارة العامة للاختبارات، مما زاد معدلات البحث عليها في الساعات الأخيرة لهذا نبين لكم الآن كيفية الإطلاع على رقم جلوس طلاب الثانوي اليمن كي يستعدوا للالتحاق بالامتحانات النهائية للعام الدراسي الجاري، حيث اقتربت بشدة موعد اختبارات الصف الثالث الثانوي باليمن، في الوقت ذاته يمكن لطلبة الصف التاسع الحصول على رقم الجلوس وفقاً إلى عدة نقاط بسيطة تتمكن من الوصول إليها بسهولة، لذلك نود أن نبين لكم في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني “البديل” تفاصيل الحصول على أرقام الجلوس لكل مرحلة.

رابط أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2024 اليمن

بينت الإدارة العامة للاختبارات في اليمن اليوم اخر تحديث لأرقام جلوس تلاميذ الصف الثالث الثانوي والصف التاسع، وأكدت على بَدْء حصول الطلبة والطالبات في المرحلتين على الحصول على أرقام الجلوس وفقًا إلى التالي:

دخول الطالب إلى منصة ( الإدارة العامة للاختبارات ).

). التوجه إلى قائمة الموقع الرسمي.

اختار (أرقام الجلوس).

الضغط على المرحلة التي ترغب فيها (الصف الثالث الثانوي) علمي أو أدبي.

أكتب أسمك رباعي.

الضغط على بحث.

انتظر ظهور رَقَم جلوسك الجديد بجوار أسمك.

الاستعلام عن أرقام جلوس التاسع اليمن 2024

لا تختلف عملية الوصول إلى أرقام جلوس الثانوي اليمن عن طريقة معرفة أرقام جلوس الصف التاسع، كل الاختلاف تحديد المرحلة فقط كالتالي:

الذَّهاب إلى موقع الإدارة العامة للاختبارات.

الضغط على قائمة الصفحة.

اختر رَقْم الجلوس.

حدد الصف التاسع.

أكتب رَقْم جلوسك.

الضغط على أيقونة البحث.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح رابط أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي 2024 اليمن وأرقام التاسع بأسهل طريقة.