هيبقى فيلم جباااار..حقيقة تحويل لعبة جاتا لفيلم سينمائي في السينما الأمريكية

حقيقة تحويل لعبة جاتا لفيلم تعتبر لعبة جاتا من أشهر الألعاب الإلكترونية الموجودة على مستوى العالم والتي تحاكي الواقع لمدينة الأشرار وممارسة القتل والسرقة وأشياء أخرى بوجه عام ، وقد وردت عليها تحديثات كثيرة لتواكب التكنولوجيا الحديثة وطلبات المستخدمين، وقد شاع في الآونة الأخيرة عن الرغبة في تقديم اللعبة كفيلم سينمائي، الأمر الذي جعل الكثير من الأشخاص يتساءلون عن حقيقة هذا الأمر، وسوف نعرف معًا حقيقة تحويل لعبة جاتا لفيلم في الفقرات التالية.

حقيقة تحويل لعبة جاتا لفيلم

تحقق لعبة جاتا مبيعات ونجاحات كبيرة على مستوى العالم ولا تضاهيها أي لعبة حتى الآن في مستوى المبيعات في عالم الألعاب الإلكترونية، ويقف خلف هذه اللعبة شركة روكستار المعروفة والتي عرض عليها مؤخرا أن يتم تحويل اللعبة إلى فيلم سينمائي فقد تواصل «Kirk Ewing» المؤسس المساعد في تطبيق Veemee إلى أنه قام يوما بالتواصل مع «سام هاوسر» رئيس شركة روكستار وعرض عليه فكرة أن يتم تحويل لعبة جاتا لفيلم سينمائي ولكن تم رفض الفكرة وتم تعطيل مشروع الفيلم بالكلية.

فترة عرض فكرة تحويل اللعبة إلى فيلم

تم عرض الفكرة بعد طرح التحديث الثالث أو جاتا ٣ في الأسواق حيث ذكر كيرك أنه باعتباره صديق لسام هاوسر قام بزيارته في الفندق الذي يقيم فيه وظل معه لوقت متأخر في الليل في محاولة منه لإقناعه بالفكرة، وأضاف كيرك أيضاً قائلاً أنه يتذكر جيدا كيف تلقى مكالمة تليفونية عاجلة في الرابعة صباحاً من أحد منتجي الافلام في مدينة لوس انجلوس وقد أرسل إليه عرضاً لإنتاج فيلم كاللعبة تماما وتواصل هو بدوره مع سام هاوسر حيث أخبره أن الإنتاج ضخم وبطل الفيلم وشركة الإنتاج موجودين بالفعل والمخرج أيضاً ويجب أن يستمعوا لهذا العرض بشكل جيد ويجب أن يفكروا فيه، وسأل سام هاوسر عن مدى اهتمامه بالموضوع فأجابه هاوسر بشكل مختصر بأنه ليس مهتم.