بطريقة رسمية.. شحن شدات ببجي مجانا UG للحصول على أسلحة ومُعدات + خطوات الشحن عبر الموقع الرسمي

لعبة ببجي غنية عن التعريف، والتي واحدة من ألعاب الفيديو التي يُدمن عليها الصغار قبل الكبار، حيث العالم المفتوح الذي تسقط فيه من داخل مظلة، وتبدأ بالبحث عن أعدائك وقتلهم للحصول على أسلحة ومُعدات، من أجل البقاء على قيد الحياة أطول فترة مُمكنة، وبواسطة الشدات يمكن الحصول على المزيد من الأسلحة، لذا من ثبتوا اللعبة نجدهم يتساءلون عن طريقة شحن شدات ببجي مجانا، فدعونا نوضح لكم كيف يتم الشحن وبالمجان.

شحن شدات ببجي مجانا

حتى تتمكن من شحن الشدات عليك أن تقوم بدفع مبلغ من المال حتى لو قليل، ولكن بواسطة واحدة من مباريات اللعبة، يمكن الحصول على شدات مجانًا، وذلك من خلال مباراة BOUNS، والتي هي واحدة من مباريات اللعبة، حيث المشاركة بها وأوائل الفائزين يحصلون على شدات بالمجان، أي كل ما عليك هو اختيار هذا النوع من المباراة وحاول أن تكون من الفائزين حتى تحصل على الشدات المجانية، وخلاف ذلك فلن تحصل على الشدات.

طريقة شحن شدات ببجي الموقع الرسمي

وضحنا لكم طريقة شحن شدات ببجي مجانا، وبالنسبة للطريقة من خلال الموقع الرسمي، فعليك أن تتبع ما يلي:

على اللاعب/ة التوجه إلى الموقع الرسمي لشحن شدات ببجي على الشبكة.

اختيار المتجر في حالة الرغبة في اختيار الشدة.

يمكن النقر على شراء أو استبدال إن رغبت في الاستبدال.

حدد الشدة الذي ترغب بالحصول عليها وانقر على شراء، ثم ادفع بالطريقة المناسبة لك.

ويمكنك تحميل لعبة ببجي من الموقع الرسمي لـ ببجي على الشبكة، أو زيارة المتاجر على الأجهزة اللوحية والبحث عن اللعبة وتحميلها.