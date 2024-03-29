تردد القنوات
لولو عايزة ماما.. اظبط الان تردد قناة وناسة كيدز 2024 وشاهد اجدد البرامج والاجتماعي بجودة ممتازة
يبحث الكثير من المشاهدين و المتابعين، لقناة وناسة كيدز من داخل مصر و المغرب عن تردد قناة وناسة كيدز، وذلك بعد تغيير التردد القديم للقناة وتقدم قناة وناسة كيدز باقة متنوعة من برامج الأطفال والألعاب والأغاني، والتي تعلق بها الأطفال بشكل كبير وعلى الرغم من وجودها وسط العديد من قنوات الأطفال، إلا أنها تعد الاختيار الأفضل والأول لدى الأطفال.
تردد قناة وناسة كيدز.. الجديد
ولضبط جهازك لاستقبال تردد قناة وناسة كيدز، الجديد عليك أولاً معرفة التردد الجديد على القمر الصناعي “نايل سات”:
- التردد: 11470
- معامل الاستقطاب: رأسي
- معامل تصحيح الخطأ: 4/3
- معدل الترميز: 27500
كما يمكنك استقبال القناة على القمر الصناعي “العرب سات” من خلال:
- تردد: 11270
- معامل الاستقطاب: رأسي
- معامل تصحيح الخطأ: 4/3
- معدل الترميز: 27500
برامج التي تُذاع على قناة وناسة كيدز
كما ذكرنا من قبل فإن قناة وناسة كيدز، تُقدم باقة متعددة من برامج الأطفال والأغاني منها:
- أغنية وينك يا لولو
- أغنية يا لولو يا لولو في نونو
- أغنية لولو الشطورة
- أغنية لوليات صغار
- أغنية لولو عايزة ماما
- أغنية أنا عندى 5 حواس
- أغنية لولو صارت شرطية
- أغنية لولو اتسرقت
- أغنية لولو ضاعت
- وأغنية لولو لا تفتح الباب
- وجدير بالذكر أنه يتم بث قناة وناسة كيدز، بجميع الدول العربية ومصر ولكنها تقع تحت إدارة قناة إم بي سي.
- وتعود ملكية قناة وناسة كيدز، للفنان السعودي راشد الماجد والذي حرص على تقديم البرامج باللغة العربية.