لولو عايزة ماما.. اظبط الان تردد قناة وناسة كيدز 2024 وشاهد اجدد البرامج والاجتماعي بجودة ممتازة

يبحث الكثير من المشاهدين و المتابعين، لقناة وناسة كيدز من داخل مصر و المغرب عن تردد قناة وناسة كيدز، وذلك بعد تغيير التردد القديم للقناة وتقدم قناة وناسة كيدز باقة متنوعة من برامج الأطفال والألعاب والأغاني، والتي تعلق بها الأطفال بشكل كبير وعلى الرغم من وجودها وسط العديد من قنوات الأطفال، إلا أنها تعد الاختيار الأفضل والأول لدى الأطفال.

تردد قناة وناسة كيدز.. الجديد

ولضبط جهازك لاستقبال تردد قناة وناسة كيدز، الجديد عليك أولاً معرفة التردد الجديد على القمر الصناعي “نايل سات”:

التردد: 11470

معامل الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

معدل الترميز: 27500

كما يمكنك استقبال القناة على القمر الصناعي “العرب سات” من خلال:

تردد: 11270

معامل الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

معدل الترميز: 27500

برامج التي تُذاع على قناة وناسة كيدز

كما ذكرنا من قبل فإن قناة وناسة كيدز، تُقدم باقة متعددة من برامج الأطفال والأغاني منها: