ايوه بقى|.. مخبأ النقود في Vice City جاتا V دلوقتي متاحة للجميع+شفرات لعبة GTA 5 للكمبيوتر

مخبأ النقود في Vice City يبحث العديد من الأفراد عن طريقة للعثور على مخبأ النقود في Vice City، حيث تعتمد هذه اللعبة على الكوينز أو العملات لكي يستطيعوا الانتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى، ويفضل الكثير من الأشخاص Vice City وذلك لما فيها من مستويات المغامرة والإثارة والتشويق، والعديد من المميزات الغير موجودة في باقي الألعاب المماثلة.

مخبأ النقود في Vice City

تداول العديد من الأشخاص الذين يلعبون Vice City أخبار متعلقة بوجود مخبأ للنقود في اللعبة، ويمكن لمن يجد هذا المخبأ ان يتمتع بالكثير من المميزات، ولكن هذا الموضوع غير صحيح بل إن أفضل طريقة لجني المال في Vice city هو من خلال اللعب والمنافسة والاستمتاع بالانتقال من مستوى لأخر، ولكي تستطيع الاستمتاع بهذه اللعبة عليك اتباع الخطوات التالية:

قم بالذهاب إلى متجر التطبيقات على الهاتف الخاص بك.

من ثم قم بالضغط على علامة البحث.

قم بكتابة اسم لعبة vice city.

انقر على أيقونة تثبيت اللعبة.

بعد الانتهاء من عملية التثبيت قم بفتح اللعبة، والاستمتاع بها.

ويجدر الإشارة إلى أنه يمكن تحميل هذه اللعبة على جهاز الحاسوب أيضاً.

مميزات لعبة Vice City

يوجد الكثير من المميزات في لعبة Vice City التي تدفع العديد من الأشخاص يرغبون في تحميلها، ومن هذه المميزات مايلي: