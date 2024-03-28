الآن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الجديدة 2024 بالعراق من خلال منصة مظلتي

يعد برنامج الرعاية الاجتماعية أحد أهم وسائل الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة العراقية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وخاصة غير القادرين ومحدودي الدخل، والعمل على تلبية مطالب واحتياجات الأسر الضرورية، ويأتي ذلك للحد من وتخفيف الظروف الاقتصادية الحالية، وإعانتهم لمواجهة تلك الظروف الحياتية الصعبة، وتوفير عيشة وحياة كريمة لهم ولأسرهم، وردا على استفسارات الكثير من المواطنين بشأن الشروط الخاصة بالتقديم للحصول على الدعم وأيضا كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الجديدة 2024 سيكون هو محور المقال الحالي وهو ما ستجيب عنه الفقرات التالية.

كيفية الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية الجديدة

من الجدير بالذكر أن الحكومة العراقية اطلقت منصة مظلتي كوسيلة للتعبير عن كل ما يتعلق بالرعاية الاجتماعية، كما أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن كيفية الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية الجديدة والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية من خلال المنصة، وجاءت الخطوات كالآتي:

1. الجنسية العراقية: يجب أن يكون المتقدم حاملا للجنسية العراقية.

2. الإقامة الدائمة: يجب أن يكون المتقدم مقيما في العراق بشكل دائم.

3. عدم وجود سجلات تجارية: يجب ألا يكون لدى المتقدم أي سجل تجاري.

4. عدم وجود حساب بنكي أو ممتلكات: يجب ألا يكون لدى المتقدم أي حساب بنكي أو ممتلكات مسجلة باسمه.

5. عدد أفراد الأسرة: يجب أن يكون عدد أفراد أسرة المتقدم أربعة أفراد أو أكثر.

6. عدم وجود راتب شهري ثابت: يجب ألا يكون لدى المتقدم أي راتب شهري ثابت يتلقاه من الحكومة.

7. عدم استفادته من المعاش المقدم من الوزارة: يجب ألا يكون المتقدم مستفيدا من المعاش المقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية.

مظلتي والاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية الجديدة بالعراق

علاوة على ذلك، يجب على المتقدم تقديم جميع الأوراق والمستندات التي تثبت استحقاقه لهذا الدعم.

يمكن للأشخاص الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية الجديدة من خلال منصة مظلتي، حيث يتم توفير خدمة الاستعلام عن المستفيدين من الرعاية الاجتماعية عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة، يجب على المتقدمين اتباع الخطوات المحددة في الموقع للحصول على المعلومات المطلوبة والاستعلام عن المشمولين بالدعم.