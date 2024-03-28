سلي نفسك ونزلها عندك.. نزل تردد قناة توم وجيري الجديد TOM AND JERRY واضحك بدون توقف

لم تكن قناة توم وجيري مجرد قناة فضائية تقدم محتوى مثل باقي القنوات الأخرى، بل إن القناة اعتمدت على أساليب مميزة وفريدة من نوعها جعلتها محببة لدى ملايين الأطفال، خاصة وأن برامجها تتمتع بالمصداقية والمرح الدائم ولم تقوم نهائيًا بإذاعة أي برامج غير مألوفة كما تفعل القنوات الأخرى في سبيل الحصول على زيادة المشاهدة، قناة القط والفأر أميز القنوات التي يمكن استقبالها وترك أطفالك أمامك دون خوف أو قلق، وفي السطور التالية نكشف لكم التردد الجديد لقناة توم وجيري أطفال على كافة الأقمار الصناعية سواء النايل سات والعرب سات، لتتمكن من تنزيلها على جهازك بكل سهولة.

تردد قناة توم وجيري 2024 النايل سات

جاءت أهم المعلومات الخاصة بالتعرف على التردد الجديد لقناة توم وجيري الجديد، وفقًا لما يلي:-

القناة يمكن استقبالها على القمر الصناعي النايل سات بالدخول إلى إعدادات جهاز الرسيفر.

ومن ثم يمكنك إضافة ترددها وهو 11345 في الخانة الخاصة بذلك.

وعليه يتم تحديد معدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ وهما “27500، أفقي”.

ليتم في النهاية استكمال باقي المعلومات ونزول القناة بكل سهولة على جهازك.

تردد قناة توم وجيري العرب سات 2024

ويسهل القيام بإستقبال التردد الجديد لقناة توم وجيري أطفال على العربسات، وفقًا للبيانات التالية:-