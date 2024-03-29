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واتساب عمر الذهبي “تحديث جديد + نسخة مجانية ” .. مميزات مذهلة مش موجودة في أي تطبيق تاني اعرفها دلوقــت
واتساب عمر الذهبي "تحديث جديد + نسخة مجانية " .. مميزات مذهلة مش موجودة في أي تطبيق تاني اعرفها دلوقــت
اكتسب واتساب عمر الذهبي شهرة كبيرة بين الناس، وذلك لما تمتع به من مميزات عديدة وفريدة سهلت على المستخدمين الكثير من الأشياء واتاحت لهم الكثير من الخصائص التي لم تتوفر في النسخ السابقة من تطبيق الواتساب، وهنا سوف نتحدث عن واتساب عمر الذهبي بتحديث جديد فتابع معنا.
واتساب عمر الذهبي بتحديث جديد
يتميز واتساب عمر الذهبي بتحديث جديد بمجموعة من الخصائص المميزة جدا، والتي ستدفع الكثيرين الى تنزيله وهي:
- اختفاء الرسائل المرسلة بعد فترة معينة تلقائيا.
- يمكن ضغط الصور وكذلك الفيديو.
- توفير مساحة تخزينية أكبر الهاتف، وذلك من خلال التخلص من الوسائط التي تشغل مساحة كبيرة.
- زيادة الأمان والخصوصية.
- توفير درجة أعلى من الحماية والتشفير للرسائل والدردشات.
- زيادة جودة المكالمة وتحسين واجهة المستخدم.
هـذه ميزة واتساب عمر الذهبي جبارة عن اي واتس تاني .. اعرف التحديث الجديد قبل الكل
ميزات واتساب عمر الذهبي في نسخته الأخيرة 2023
يتميز واتساب عمر الذهبي بتحديث جديد بعدة مميزات كالآتي:
- زيادة في الخصوصية والتحكم عن طريق التحكم في من يرى حالتك وكذلك اخفاء تواجدك عن الآخرين.
- زيادة أمان وسرية الرسائل الخاصة بك عن طريق خصائص تشفير قوية.
- يمكنك من إجراء مكالمة صوتية مع عدد أكبر من الأشخاص.
- يمكنك أن تشارك الوسائط او الملفات مهما كبر حجمها من خلال تطبيق واتساب عمر الذهبي.
- يمكن إيقاف التسجيل مؤقتا ثم استكماله في وقت لاحق.
- تستطيع أن تستمع إلى ما أرسل إليك من رسائل صوتيه خارج الدردشة.
- يمكن ان تشاهد الموجات الصوتية الخاصة بالتسجيلات من خلال التطبيق.
- تستطيع أن تستمع إلى ما ترسله من رسائل صوتية قبل أن ترسلها.
- استطيع ان تتذكر النقطة التي توقفت عندها في تطبيق واتساب عمر الذهبي.
- يمكن أن تشغل الرسائل الصوتية في التطبيق بسرعة مختلفة.
- تستطيع أن تتفاعل مع ما أرسل إليك من رسائل من خلال خاصية رد الفعل.