واتساب عمر الذهبي “تحديث جديد + نسخة مجانية ” .. مميزات مذهلة مش موجودة في أي تطبيق تاني اعرفها دلوقــت

اكتسب واتساب عمر الذهبي شهرة كبيرة بين الناس، وذلك لما تمتع به من مميزات عديدة وفريدة سهلت على المستخدمين الكثير من الأشياء واتاحت لهم الكثير من الخصائص التي لم تتوفر في النسخ السابقة من تطبيق الواتساب، وهنا سوف نتحدث عن واتساب عمر الذهبي بتحديث جديد فتابع معنا.

واتساب عمر الذهبي بتحديث جديد

يتميز واتساب عمر الذهبي بتحديث جديد بمجموعة من الخصائص المميزة جدا، والتي ستدفع الكثيرين الى تنزيله وهي:

اختفاء الرسائل المرسلة بعد فترة معينة تلقائيا.

يمكن ضغط الصور وكذلك الفيديو.

توفير مساحة تخزينية أكبر الهاتف، وذلك من خلال التخلص من الوسائط التي تشغل مساحة كبيرة.

زيادة الأمان والخصوصية.

توفير درجة أعلى من الحماية والتشفير للرسائل والدردشات.

زيادة جودة المكالمة وتحسين واجهة المستخدم.

ميزات واتساب عمر الذهبي في نسخته الأخيرة 2023

يتميز واتساب عمر الذهبي بتحديث جديد بعدة مميزات كالآتي: