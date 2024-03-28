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أعرف غرامتك وسددها وانت مكانك.. طريقة الإستعلام عن غرامات المرور بالرقم الألماني 2024 في العراق
طريقة الإستعلام عن غرامات المرور بالرقم الألماني 2024 في العراق
أتاحت المديرية العامة للمرور في العراق، رابط الإستعلام عن غرامات المرور بالرقم الألماني تسهيلاً على المواطنين في تأدية مثل هذه الخدمات في شكلها الإلكتروني دون الذهاب إلى أي مكان، إضافة إلى التيسير كذلك في الإستعلام عن الغرامات المرورية الخاصة بالسيارة، وسهولة القيام بسداد قيمة الغرامة إلكترونيًا، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.
كيفية الإستعلام عن غرامات المرور 2024
هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن غرامات المرور في دولة العراق، تتمثل في الأتي:-
- في البداية يُرجى التوجه إلى بوابة أور الإلكترونية.
- بعد ذلك يُرجى القيام بتسجيل الدخول إلى الموقع مع كتابة البيانات المطلوبة.
- الضغط على زر “خدمة الإستعلام عن الغرامات”.
- ليتم مباشرة كتابة البيانات الخاصة بالسيارة وكذلك معلومات صاحبها.
- النقر على أيقونة “بحث”.
- لتظهر لك في النهاية جميع التفاصيل المتعلقة بالغرامة وكذلك قيمة الغرامة المعنية بدفعها أو سدادها إلكترونيًا.
خطوات سداد الغرامات المرور في العراق 2024
تتمثل أهم خطوات القيام بسداد قيمة الغرامات المرورية داخل دولة العراق، وفقًا لما نص على الأتي:-
- أن تتوجه لموقع أور.
- بعدها تقوم بكتابة اسم الشخص المستخدم والرقم السري.
- النقر على تسجيل الدخول للموقع.
- اختيار خدمة سداد الغرامة المعنية.
- ليتم اختيار وسيلة خدمة السداد التي تناسبك.
- النقر على زر “تأكيد”.
- وفي النهاية ستتمكن من سداد جميع المستحقات المالية الخاصة بالغرامة وفقًا لما تظهر أمامك على الشاشة.