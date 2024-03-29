“2000 دينار منحة للطفل“ التسجيل في منحة الطفل 2024 في الجزائر وأهم الشروط اللازمة

منحة الطفل 2024 في الجزائر، هي واحدة من المنح التي تقدمها الدولة لمواطنيها في ظل جهود الحكومة الجزائرية لخدمة شعبها في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وضعف الحالة المادية لكثير من الأشخاص، وقد تم الإعلان عن هذه المنحة من قبل السلطات الجزائرية في فترة قريبة لعام 2024م، وسوف نتعرف معكم من خلال موقع البديل عن كيفية التسجيل في هذه المنحة، وشروط الحصول عليها، والأوراق والمستندات المطلوبة.

التسجيل في منحة الطفل 2024 في الجزائر

للحصول على منحة الطفل 2024 كلما عليك فقط هو اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة العمل والتوظيف الجزائرية من هنا .

. الذهاب إلى الخدمات الإلكترونية.

الضغط على (طلب معونة الطفل).

كتابة جميع البيانات المطلوبة.

تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة (صورة البطاقة، وإثبات إقامة، وشهادة ميلاد الطفل).

إرسال الطلب.

تقوم السلطات المعنية بهذا الأمر بمراجعة الطلب وكافة الوثائق بشكل دقيق، ويتم إرسال رسالة نصية للمتقدم بالموافقة على تقديم المعونة.

أهم شروط الحصول على منحة الطفل

للحصول على منحة الطفل هناك شروط يجب توافرها، وهي كما يلي:

جزائري الجنسية، ويعيش بالجزائر بشكل دائم وصفة مستمرة.

أن لا يقل عمر الطفل عن 6 سنوات ولا يزيد عن 8 سنوات.

ان تكون الأسرة تابعة لواحد من المشاريع الخاصة بالحماية الاجتماعية التابعة للدولة.

لا يوجد معيل للأسرة.

ما هي المستندات المطلوبة للحصول على المنحة

يوجد مجموعة من الوثائق يجب توافرها للحصول على المنحة، وهي كالآتي: