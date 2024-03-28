عربي و دولي
هُنـــــــا inscription.aadl.dz.. التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024 والشروط اللازمة
قامت دولة الجزائر بإطلاق مشروع سكنات عدل 3، وهو واحد من أهم وأكبر المشاريع في دولة الجزائر لمتوسطي الدخل، حيث يتم توفير وحدات سكنية مناسبة لهم، يتم النقديم عليها ودفع ثمنها على دفعات وتسهيلات كبيرة، ويبحث عنها الكثير من المواطنين في الجزائر لا سيما مع اقتراب موعد التقديم، لذا سنقدم لكم في موقع البديل شروط الحصول على وحدة سكنية في مشروع سكنات عدل، ورابط وكيفية التسجيل بها، فتابعونا.
رابط التسجيل في سكنات عدل 3inscription.aadl.dz في الجزائر 2024
يشمل هذا المشروع 58 ولاية من ولايات الجزائر، وسوف يتم الانتهاء من كافة أعمال البناء على مدار العام والنصف فقط، وللتسجيل في المشروع وحجز وحدة سكنية، كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:
- الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوكالة عدل الجزائرية من هنا.
- التقدم لطلب التسجيل في المشروع.
- قم بتحديد الاختيار الملائم سواء كنت مستفيد سابقا من وحدات سكنية أم لا.
- قراءة الشروط جيدا والتأكد إذا كانت تتوافر في المتقدم أم لا.
- كتابة كافة البيانات المطلوبة في نموذج الطلب بشكل صحيح.
- دفع الرسوم الخاصة بالتسجيل.
- بعد ذلك قم بطباعة الإيصال.
- يتم تقديم الإيصال مع المستندات والأوراق المطلوبة.
الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على سكنات عدل الجزائر
لكي تستطيع من استكمال طلب التسجيل، يجب تقديم مجموعة من الأوراق والمستندات وهي كما يلي:
- نسخة مصورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمتقدم.
- شهادة ميلاد المتقدم.
- كشف راتب يتم استخراجه من مكان العمل، أو كشف يوضح جدول أعمال المتقدم الحرة (إذا كان يعمل بشكل حر).
- وثيقة إقامة لا تقل مدتها عن 3 شهور على أقل تقدير.
- بطاقة مدنية توضح الحالة المدنية للشاب الأعزب.
- شهادة عائلية للشاب المتزوج.