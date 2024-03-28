هُنـــــــا inscription.aadl.dz.. التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر 2024 والشروط اللازمة

قامت دولة الجزائر بإطلاق مشروع سكنات عدل 3، وهو واحد من أهم وأكبر المشاريع في دولة الجزائر لمتوسطي الدخل، حيث يتم توفير وحدات سكنية مناسبة لهم، يتم النقديم عليها ودفع ثمنها على دفعات وتسهيلات كبيرة، ويبحث عنها الكثير من المواطنين في الجزائر لا سيما مع اقتراب موعد التقديم، لذا سنقدم لكم في موقع البديل شروط الحصول على وحدة سكنية في مشروع سكنات عدل، ورابط وكيفية التسجيل بها، فتابعونا.