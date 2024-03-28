اقتصاد

100 دولار تساوي كام دينار؟.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم.. الأخضر بيودينا ويجبنا معاه

صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 3 ساعات
0
الدولار مقابل الدينار العراقي
الدولار مقابل الدينار العراقي
إنضم لقناتنا على تيليجرام

صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 3 ساعات
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى