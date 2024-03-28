واتس اب يصدم مستخدميه بهذا الخطر!.. خطر يهدد جميع مستخدمي واتساب WhatsApp.. خلي بالكم وألغوا التفعيل

أكدت تقارير صادرة عن مطوري تطبيق واتساب، أن التطبيق يواجه عمليات اختراق كبيرة من قبل مقرصني الإنترنت وهو ما يُعرف ” zero-day” وهي ثغرات أمنية بالغة الخطورة، تعمل على اختراق المراسلة WhatsApp، ويقوم القراصنة بشراء ثغرات خطيرة بملايين الدولارات، مما يُشير ذلك إلى تهديد متزايد للهجمات السيبرانية الذي عدد مستخدميه لـ 2 مليار عالميًا.

اختراق واتساب من القراصنة

وأوضح موقع TechCrunch أن هناك شركات متخصصة في شراء ثغرات برمجية غير مُعلنة بنحو 2 مليون دولار، وتلك ثغرات تعمل على اختراق هواتف الأيفون والأندرويد، فضلاً عن أن شركة واتساب قامت مؤخرًا برفع دعوى قضائية ضد شركة قرصنة إسرائيلية قامت مؤخرًا بإساءة هذه الثغرات التي يتم شراؤها وذلك في إطار السماح بالمراقبة السري لجميع الرسائل والعمل على استرجاعها دون أن يعلم المستخدم أو صاحب الهاتف.

خطوات منع اختراق الواتساب

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بمنع اختراق تطبيق الواتساب، وفقًا لما يلي:-

عدم النقر على أي روابط غير معروفة.

كذلك التحقق من الهوية الخاصة بالمرسل عن طريق الإتصال المباشر.

تحديث كافة التطبيقات بشكل دوري.

استخدام برامج لمنع الإختراق ومكافحة الفيروسات.

في حالة إذا تم اختراض الواتس اب يمكنك التواصل بريدًا مع الدعم الفني للشركة وهو ” [email protected]“، ويتم إلغاء تنشيط الحساب عبر تقديم رقم الهاتف الخاص بالشخص المستخدم، مما يُرجى إلغاء جميع المتابعين بتعرض الحساب للإختراق.