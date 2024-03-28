“احجز هُنــــا nid-moi.gov.iq“ حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق والشروط المطلوبة للحجز

حجز البطاقة الوطنية الموحدة، حيث قامت وزارة الداخلية العراقية بتوضيح كيفية حجز البطاقة والاستعلام عنها، عن طريق توفير رابط إلكتروني للتسهيل على المواطنين وتوفيرا للوقت والجهد، فأصبح استخراج وتجديد بطاقة الهوية الوطنية الان امرًا سهلا وبسيطا للغاية، وسوف نتعرف عليه من خلال موقع البديل، ونقدم لكم رابط الاستعلام والتجديد.

حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بالعراق

قامت وزارة الداخلية في العراق ببيان كيفية حجز البطاقة بشكل إلكتروني عن طريق الخطوات الآتية:

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمديرية الأحوال المدنية العراقية من هنا .

. تسجيل الدخول.

الذهاب إلى الخدمة الخاصة بالحجز الإلكتروني.

إدخال اسم المتقدم كاملا واللقب.

قيد كل فرد في الأسرة تجاوز حاجز 12 عام.

كتابة رقم الجوال.

إكمال جميع البيانات الأخرى المطلوبة.

الضغط على حجز موعد.

كيفية الاستعلام عن البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024

للاستعلام عن البطاقة قم باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع الأحوال المدنية العراقية المشار إليه في الرابط بالأعلى.

كتابة الاسم كاملا واللقب.

كتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

الضغط على استعلام.

سوف يظهر لك الموعد المحدد لك لكي تستلم بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بك.

المستندات والوراق المطلوبة للحصول على البطاقة الوطنية الموحدة في العراق

لكي تستطيع إخراج البطاقة الوطنية الموحدة يجب أولا تقديم عدة اوراق ومستندات وهي كما يلي: