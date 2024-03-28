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مبروك يا أهل الريف.. إليكم الاوراق المطلوبه للحصول على رخصه في قانون البناء الجديد 2024
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على قانون البناء الجديد 2024 وبناءً عليه تقوم الآن وزارة التنمية المحلية بوضع اللائحة التنفيذية للقانون، والانتهاء منها ثم عرضها على لجنة المحليات ولجنة الإسكان، التابعة لمجلس النواب وذلك للإطلاع عليها وبدء العمل بها، وبتطبيق هذا القانون سيشهد البناء انفراجة كبيرة حيث يشتمل على أكثر من نقطة، نستعرضها معكم في هذا المقال.
أهم النقاط في قانون البناء الجديد 2024
يتضمن قانون البناء الجديد 2024، والمُصدق عليه من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، على عدة نقاط منها:
- فتح باب تراخيص البناء داخل عواصم المدن والأحياء، وذلك بعد أن كانت متوقفة لمدة 3 سنوات.
- كذلك تم إجراء تعديل على قانون اشتراطات البناء القديم، على أن يكون هناك تسهيلات جديدة للمواطنين وفيما يخص موقف المباني الحاصلة على نموذج 10، يمكنها استكمال بناء طابق واحد فقط في قانون البناء الجديد.
كم تبلغ رسوم التصالح في قانون البناء الجديد لعام 2024
لم يتداول قانون البناء الجديد، هذه النقاط فقط بل هناك نقاط أخرى منها:
- قيمة رسوم التصالح، حيث أوضحت مصادر بوزارة التنمية المحلية أن من تقدم بتقديم طلب تصالح وحصل على الموافقة، ولم يستكمل باقي الرسوم عليه استكمالها وذلك من أجل الحصول على نموذج 10، ولن تُضاف إليه أي زيادة.
- فتح باب التصالح بعد العمل بالقانون، وفقًا للمدة التي تحددها الحكومة و ستتراوح أسعار التصالح على مخالفات البناء كحد أدنى 50 جنيه، و كحد أقصى 2500 جنيه للمتر وفي حال تم تقسيط المبلغ على 5 سنوات يتم خصم 5% وفي حالة الدفع الفوري أيضًا.