مبروك يا أهل الريف.. إليكم الاوراق المطلوبه للحصول على رخصه في قانون البناء الجديد 2024

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على قانون البناء الجديد 2024 وبناءً عليه تقوم الآن وزارة التنمية المحلية بوضع اللائحة التنفيذية للقانون، والانتهاء منها ثم عرضها على لجنة المحليات ولجنة الإسكان، التابعة لمجلس النواب وذلك للإطلاع عليها وبدء العمل بها، وبتطبيق هذا القانون سيشهد البناء انفراجة كبيرة حيث يشتمل على أكثر من نقطة، نستعرضها معكم في هذا المقال.

أهم النقاط في قانون البناء الجديد 2024

يتضمن قانون البناء الجديد 2024، والمُصدق عليه من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي، على عدة نقاط منها:

فتح باب تراخيص البناء داخل عواصم المدن والأحياء، وذلك بعد أن كانت متوقفة لمدة 3 سنوات. كذلك تم إجراء تعديل على قانون اشتراطات البناء القديم، على أن يكون هناك تسهيلات جديدة للمواطنين وفيما يخص موقف المباني الحاصلة على نموذج 10، يمكنها استكمال بناء طابق واحد فقط في قانون البناء الجديد.

كم تبلغ رسوم التصالح في قانون البناء الجديد لعام 2024

لم يتداول قانون البناء الجديد، هذه النقاط فقط بل هناك نقاط أخرى منها: