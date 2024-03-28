هـذه ارخص هواتف سامسونج في السوق .. مواصفات جبارة وعالمية بسعر مناسب للجميع

هناك الكثير من هواتف سامسونج التي تم إطلاقها خلال 2023 والتي تعد ارخص هواتف سامسونج، حيث أن هناك الكثير يرغبون في شراء هاتف سامسونج بسعر مناسب ورخيص وخاصة أن هواتف سامسونج مميزة وبها العديد من المواصفات والخصائص وهي ضمن فئة الهواتف الاقتصادية.

هاتف Galaxy A04e ارخص هواتف سامسونج

يعتبر الهاتف من أشهر الهواتف التي تم إصدارها من قبل شركة سامسونج خلال 2023، كما أنه يعد ارخص هواتف سامسونج بالأسواق المصرية مع بداية 2023 والهاتف به العديد من المواصفات المميزة كالآتي:

يعمل الهاتف بمعالج ثماني النواة ضمن فئة Mediatek Helio P35 وهو الذي تم تصنيعه بتكنولوجيا 12 نانومتر.

كذلك يحتوي على معالج رسوميات بالهاتف ضمن فئة PowerVR GE8320.

ذاكره الهاتف الداخلية متوفرة بعدة سعات مختلفة إما 32 أو 64 أو 128 جيجا بايت، كما يوجد به أيضًا ذاكرة عشوائية إما بسعة 3 أو 4 جيجا رام.

الهاتف به بطارية بسعة 5000 ملي أمبير ويعيبها أنها لا تدعم عملية الشحن السريع ولكن يمكن شحنها بشكل سريع عبر منفذ USB Type-C 2.0 الحديث.

نظام تشغيل الخاص بالهاتف هو Android 12، أما بالنسبة لواجهة الهاتف فهي One UI Core 4.1، ولكن أصبح الهاتف يعمل بنظام تشغيل Android 13 وواجهة المستخدم الخاصة به هي One UI Core 5.0.

مزايا هاتف Samsung Galaxy A04e

هناك العديد من المزايا لهاتف Samsung Galaxy A04e بجانب كونه أرخص هواتف سامسونج خلال عام 2023 بمصر ومن أهم هذه المزايا ما يلي: