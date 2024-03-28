بسرعة وقبل أي حد.. استخراج أرقام جلوس الثانوية العامة اليمن 2024

دلوقتي يمكن لجميع الطلاب بدولة اليمن وفي كافة الصفوف الدراسية الاستعلام عن واستخراج أرقام جلوس الثانوية اليمن 2024 بكل سهولة ويسر، وذلك من خلال الولوج إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية اليمنية، ثم اتباع كافة الخطوات اللازمة والمقررة، حيث أنه وفي الوقت الراهن تعد أرقام الجلوس من أهم الأشياء التي يبحث عنها الطلاب، وذلك حتى يتمكنوا من التعرف على أماكن الاختبارات الخاصة بهم، وكذلك استخراج النتائج فور ظهورها واعتمادها، لذلك من خلال الفقرات التالية سنقوم باستعراض كافة الخطوات اللازمة لاستخراج أرقام جلوس الثانوية العامة اليمن 2024 الخاصة بالطلاب، كما سنتعرف على كيفية استخراج نتائج الطلاب باليمن.

كيفية الاستعلام عن ارقام جلوس الثانوية اليمن 2024

يجب أولا ان يعرف جميع الطلاب أرقام الجلوس الخاصة بهم وذلك قبل دخول الاختبارات، وذلك للتعرف على أماكن اللجان والمقعد المخصص لهم بكل لجنة خلال الاختبارات، وفيما يلي سوف نقوم باستعراض طرق الاستعلام عن ارقام جلوس الثانوية اليمن 2024:

في البداية يجب عليك الدخول على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم باليمن من هنـــا.

يتم بعدها اختيار موقع الإدارة العامة للاختبارات والضغط عليه.

بعد ذلك يجب على الطالب أن يكتب اسمه.

ثم اختيار الفئة العلمية المسكن عليها سواء كانت علمي أو أدبي.

ثم نقوم بالضغط على الزر الخاص باستعلام.

وسيتم بعدها استخراج رقم الجلوس وظهوره على الشاشة على الفور.

تعرف على طرق الاستعلام عن أرقام جلوس التاسع اليمن 2024

يمكنك أيضا الزائر الكريم الاستعلام عن أرقام جلوس التاسع اليمن 2024، من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم بدولة اليمن.

بعدها نقوم بالضغط على كلمة خدمات أرقام الجلوس.

بعد ذلك يلزم إدخال اسم الطالب بالكامل ودون أخطاء املائية، إلى جانب إرفاق صورة من شهادة الميلاد الخاصة به.

وأخيرا يتم الضغط على زر استعلام المخصص لذلك الغرض، وستظهر بعدها أرقام الجلوس الخاصة بالطلاب على الفور.