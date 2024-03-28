“Renouvelez-le maintenant“ تجديد منحة البطالة في الجزائر 2024 بخطوات بسيطة anem.dz.. جددها فورا

تجديد منحة البطالة في الجزائر 2024، وهي منحة مقدمة من الجهات المسؤولة للمواطنين الجزائريينن دعمالهم ولسد احتياجاتهم المادية، لا سيما لمن فقدوا عملهم أو من ليس لديهم دخل ثابت، حتى يتثني لهم الحصول على عمل بدخل شهري ثابت، والجدير بالذكر أن هذه المنحة تطلب تجديدها كل ستة أشهر حتى وأن كنت من المستحقين، لذا ومن خلال موقع البديل سنتعرف معكم على كيفية تجديد المنحة للحصول عليها مرة أخرى، فتابعونا.

رابط تجديد منحة البطالة في الجزائر 2024

لتجديد المنحة فقط قم باتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر من هنا .

. كتابة رقم الهوية الوطنية.

كتابة كلمة السر.

اضغط على تسجيل الدخول.

قم باختيار المنحة الخاصة بالبطالة بالجزائر.

اضغط على (تمديد).

اختيار رقم التسجيل الخاص بالشخص المستفيد من هذه المنحة.

كتابة كافة البيانات المطلوبة.

قم بتأكيد عملية التجديد.

شروط تجديد المنحة الجزائرية للبطالة

يوجد مجموعة من الشروط يجب أن تتوافر لكي تتمكن من تمديد وتجديد منحة البطالة الخاصة بك، وهي كما يلي: