“معاشك زاد 15%!!”.. موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024 بالزيادة الجديدة قبل عيد الفطر

موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024، لايزال البحث مستمر حول موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024 الذي ينتظر حلوله الالاف من اصحاب المعاشات، حيث من المقرر أن يتم صرف معاشات ابريل بالزيادة الجديدة التي قدرت بنحو 15% وفقا لأوامر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التي اصدرها قبل اشهر من الآن ضمن تنفيذ حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل.

موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024

أما عن موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024، فمن المقرر أن يتم الصرف بداية من يوم الاثنين القادم الموافق الاول من شهر ابريل بشكل رسمي بعد أن تم تطبيق الزيادة الجديدة التي أقرها السيد الرئيس في اطار حرص سيادته على توفير حياة كريمة للفئات الاولى بالرعاية في ظل غلاء اسعار السلع وزيادة الحمل على عاتق المواطن، وسيتم الصرف قبل حلول العيد ليتمكن صاحب المعاش لشراء ما تحتاجه أسرته من مستلزمات العيد أي قبل إجازة عيد الفطر المبارك بأسبوع.

قيمة معاشات شهر ابريل 2024

أما عن قيمة معاشات شهر ابريل 2024 بعد زيادتها بنحو 15% للمستفيدين، فهي:

– الشريحة الأولى: 1300 جنيه، سيصبح المعاش المستحق لها (1495 جنيهًا).

– الشريحة الثانية: 1500 جنيه، سيصبح المعاش المستحق لها (1725 جنيهًا).

-الشريحة الثالثة: 1600 جنيه، سيصبح المعاش المستحق لها (1840 جنيهًا).

– الشريحة الرابعة: 2000 جنيه، سيصبح المعاش المستحق لها (2300 جنيه).

– الشريحة الخامسة: 2300 جنيه، سيصبح المعاش المستحق لها (2645جنيهًا).

– الشريحة السادسة: 2600 جنيه، سيصبح المعاش المستحق لها (2990 جنيهًا).

– الشريحة السابعة: 2900 جنيه، سيصبح المعاش المستحق لها (3335 جنيهًا).

– الشريحة الثامنة: 3200 جنيه، سيصبح المعاش المستحق لها (3680 جنيهًا).

– الشريحة التاسعة: 3500 جنيه، سيصبح المعاش المستحق لها (4025 جنيهًا).

– الشريحة العاشرة: 3800 جنيه، سيصبح المعاش المستحق لها (4370 جنيهًا).

– الشريحة الحادية عشرة: 4100 جنيه، سيصبح المعاش المستحق لها (4715 جنيهًا).

– الشريحة الثانية عشرة: 4400 جنيه، سيصبح المعاش المستحق لها (5060 جنيهًا).

– الشريحة الثالثة عشرة: 4700 جنيه، سيصبح المعاش المستحق لها (5405 جنيهات).

– الشريحة الرابعة عشرة: 10080 جنيها، سيصبح المعاش المستحق لها (11592 جنيهًا).