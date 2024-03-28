كل عام وانتم بخير.. اول ايام عيد الفطر المبارك البحوث الفلكيه توضح

نقدم لكم موعد اول ايام عيد الفطر المبارك، حيث يحتفل المسلمون كل عام بعيد الفطر المبارك عقب نهاية شهر رمضان، حيث أعلن معهد البحوث الفلكية عن موعد عيد الفطر المبارك لعام 2024، فمن المقرر أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم 10 إبريل 2024 وفقًا للحسابات الفلكية وأن شهر رمضان هذا العام عدته 30 يومًا، ومن خلال هذا المقال سنوضح تفاصيل أكثر.

اول ايام عيد الفطر المبارك

صرح المرصد الوطني للأبحاث الفلكية أن اول ايام عيد الفطر المبارك سوف يكون يوم الأربعاء الموافق 10 إبريل 2024، وهو غرة شهر شوال 1445، كما أعلن أن دار الإفتاء المصرية ستقوم باستطلاع هلال شهر شوال يوم الإثنين الموافق 29 رمضان 1445، فإن القرار الأخير مسؤولية دار الإفتاء المصرية.

عطلة عيد الفطر المبارك في مصر والدول العربية

في مصر قامت رئاسة مجلس بالإعلان عن عدد أيام عطلة عيد الفطر المبارك، وهي على النحو التالي:

يوم الأربعاء الموافق 10 إبريل 2024 يوافق أول أيام عيد الفطر المبارك.

يوم الخميس الموافق 11 إبريل 2024 يوافق ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

يوم الجمعة الموافق 12 إبريل 2024 يوافق أول ثالث عيد الفطر المبارك.

يوم السبت الموافق 13 إبريل 2024 عطلة أسبوعية.

عطلة عيد الفطر المبارك في السعودية

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية بالإعلان عن موعد عطلة عيد الفطر المبارك بدءًا من يوم الإثنين الموافق 29 رمضان 1445 الموافق يوم 8 إبريل 2024 ولمدة أربعة أيام.

عطلة عيد الفطر المبارك في الكويت

بالنسبة لاجازة عيد الفطر المبارك في الكويت ستبدأ يوم الإثنين الموافق 29 رمضان 1445 الموافق يوم 8 إبريل 2024 حتى يوم السبت الموافق 13 إبريل 2024.

عطلة عيد الفطر المبارك في عمان

تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك في سلطنة عمان اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 29 رمضان 1445 الموافق يوم 8 إبريل 2024 حتى يوم السبت 13 إبريل 2024.