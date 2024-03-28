1000وظيفة خالية اليوم في معظم المحافظات بمرتب شهري لا يقل عن 7000 جنيه .. قدم دلوقــت وانت مغمض!!

لقد أعلنت وزارة الأوقاف المصرية بأنها إتاحة 1000 وظيفة خالية اليوم وذلك من خلال الموقع الإليكتروني لها، وقد أوضحت جميع الشروط التي بناء عليها سيتم أختيار المقبولين في هذه الوظائف، وسيتم فتح باب التقديم في هذه الوظيفة في الثاني من أبريل من العام الحالي، ويستمر التقديم إلى السادس عشر من ذات الشهر، وسيتم التقديم بشكل إلكتروني عبر موقع الوظائف الحكومية.

1000 وظيفة خالية اليوم

لقد صرحت مديرية التنظيم والإدارة على الحساب الرسمي لها على الفيس بوك بأن وزارة الأوقاف تحتاج إلى 1000 وظيفة خالية اليوم وهي وظيفة عامل للعمل في المساجد والمؤسسات التابعة لها في جميع محافظات الجمهورية، وقد جاء هذا بناء على حرص الوزارة في تقليل نسبة البطالة، وفي ذات الوقت سد العجز الذي تعاني منه المساجد.

الشروط اللازمة حي يتم التقديم في وزارة الأوقاف

حتي يستطيع الأشخاص التقديم في 1000 وظيفة خالية اليوم لابد أن تتوافر بهم بعض من الأمور، وهي:

يجب أن يكون الشخص المتقدم ذات أصول مصرية.

لابد أن يكون مؤهلة الدراسي أقل من متوسط فيجب أن يكون حاصل على الاعدادية سواء الاعدادية العامة أو الأزهرية.

لا يتزايد سنه عن أربعين عام.

يجب أن يتم رفع الصور على الموقع بصيغة jpg .

الأوراق المطلوبة للتقديم في 1000 وظيفة خالية اليوم

ينبغي على المتقدم أن يستوفي المستندات المطلوبة منه حتى يستطيع الحصول على تلك الوظائف، ومن بينها ما يلي:

بطاقة الرقم القومي وجه أول سارية.

بطاقة الرقم القومي وجه ثاني سارية.

شهادة المؤهل.

صورة شخصية.

إيصال الإبداعي البنك في أحد البنوك التالية ( بنك مصر- بنك القاهرة- البنك الأهلي).

وبهذا فقد وصلنا إلى نهاية مقالنا هذا، والذى كان بعنوان 1000 وظيفة خالية اليوم وقد وقمنا فيه بتوضيح الأوراق، والشروط التي يجب توافرها في الأشخاص الذين يودون التقديم على هذه الوظيفة.