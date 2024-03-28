1500 قناة وأكتر نزلهم بضغطة زر.. ترددات النايل سات لعام 2024 لاستقبال كل القنوات الفضائية

المواطنون من الدول العربية ومن يتابعون التلفاز على القمر الصناعي نايل سات يتساءلون في الوقت الحالي عن ترددات النايل سات 2024، حيث بنقرة واحدة يمكن استقبال جميع الترددات الموجودة على القمر الصناعي نايل سات، حيث بعد التثبيت يحصل المواطن على جهازه على ألف قناة وأكثر من هذا العدد، ونوضح لكم طريقة مختصرة في خطوة واحدة فقط، تابعوا.

ترددات النايل سات 2024

يرغب كثير من متابعي التلفاز في استقبال الترددات الخاصة بالقمر الصناعي نايل سات، بحيث يثبتوا آخر تحديد لكل قناة من القنوات، سواء قنوات الرياضة أو الأفلام أو الدراما والبرامج الدينية وقنوات الأطفال وباقي القنوات الأخرى، ويمكنك فقط إدخال التردد مرة واحدة بتردد جامع لكل القنوات، وهو كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد لكل القنوات: 11000.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تحديث ترددات النايل سات 2024

وضحنا لكم بالأعلى ترددات النايل سات لجميع القنوات الموجودة على القمر الصناعي نايل سات، والتي يزيد عددها عن 1500 قناة، وفي حال إن سبق لك تثبيت كل القنوات بالتردد السابق، يمكنك مع بداية العام، أو كل فترة تحديث القنوات جُملة واحدة، حيث التحديث وفقًا للتردد التالي:

التردد: 12341.

الرمز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

كيفية استقبال ترددات النايل سات وتحديثه

في حالة إن رغبت في جمع القنوات مرة واحدة على جهازك أو تحديثها أيضًا، فعليك اتباع ما يلي: