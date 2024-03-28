مبروك عليك.. اكواد نت ببلاش ارونج 2024 مضمونة 100% جربها ولن تندم ابدا

يبحث العديد من عملاء شركة أورانج عن اكواد نت ببلاش ارونج 2024، حيث تحرص دائمًا على توفير العديد من العروض المختلفة التي تناسب كافة فئات المستخدمين من باقات المكالمات والإنترنت، وبالتالي جعل المستخدمين يتساءلون دائمًا عن أجدد وأحدث عروض الشركة،

اكواد نت ببلاش ارونج 2024

أتاحت شركة أورانج العديد من اكواد نت ببلاش ارونج 2024، وذلك للحصول على إنترنت مجاني، وهذه الاكواد تتمثل فيما يلي:

كود #1#، وهذا الكود يستخدم للحصول على 100 ميجا بايت.

وأيضًا كود #700#، حيث يستخدم هذا الكود للحصول على 800 ميجا بايت.

وكذلك كود #709#، ويستخدم هذا الكود للحصول على إنترنت هدية من أورانج.

وأيضًا كود #11#، حيث يمكنك الحصول على نت مجاني من خلال استخدام هذا الكود.

أكواد نت ببلاش من شركة أورانج

هناك العديد من الأكواد الأخرى التي توفرها شركة أورانج للحصول على نت مجاني، وهي كما يلي:

يمكنك الحصول على دقائق مجانية من خلال كود #78# أو #26#.

وأيضًا كود #2#12*، للحصول على خمسة عشر دقيقة مجانًا من شركة أورانج.

وفي حالة استخدام كود #98#، يمكنك الحصول على 10 دقائق مجانية.

وكود #500#، أيضًا للحصول على دقائق مجانية من أورانج.

وكذلك أيضًا كود #19#، للحصول على دقائق مجانية.

أكواد الغاء الخدمات من أورانج

يوجد بعض الاكواد التي يتم من خلالها إلغاء بعض الخدمات من شركة أورانج، ومن هذه الاكواد ما يلي: