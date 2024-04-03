يالطرد يا تجديد التعقد!!.. حالات طرد المستأجر في الايجار القديم تبعًا لقرارات الوزارة الأخيرة

نجد الكثير من الأشخاص يتساءلون عن حالات طرد المستأجر في الإيجار القديم، حيث كان النظام قديما قبل عام 1996 في قانون الإيجار القديم هي يحق للمستأجر أن يقوم بإيجار الشقة مدى الحياة ويورثها أبناءه وتكون بنفس قيمة الإيجار وكانت تتم كتابة كلمة مشاهرة في العقد وتعني مدى الحياة ونجد في شهر مارس عام 1996 قامت الحكومة المصرية بإلغاء قرار وقف الإيجار القديم ما عدا بعض الحالات الاستثنائية مما جعل الكثير يتساءلون عن حالات الطرد التي سوف يتم فيها وقف الإيجار القديم، سوف نوضحها لكم من خلال المقال التالي.

حالات طرد المستأجر في الايجار القديم

توجد بعض الحالات الاستثنائية التي تعرف باسم حالات طرد المستأجر في الايجار القديم وفسخ عقد الإيجار وهي.

عدم دفع الإيجار من المستأجر ويقوم صاحب الملك بإعطائه مدة 15 يوم لسداد الإيجار ولا يقوم بسدادة وفي تلك الحالة يتم فسخ العقد.

عندما يتم تغيير الوحدة المستأجرة من نشاط سكني إلى نشاط تجاري فيمكن لصاحب العقار أن يقوم بأبطال العقد وإلغائه.

يحق لمالك الوحدة أن يقوم بفسخ العقد في حالة قام المستأجر بتغيير في الوحدة بالهدم أو البناء داخلها.

يتم طرد المستأجر في حالة كان المستأجر يقوم باستخدام بعض الأجهزة أو المعدات التي تهدد بسلامة المبنى.

عدم قيام المستأجر بأعمال الصيانة الخاصة به مما يدل على حدوث ضرر في المبنى.

أن يتسبب المستأجر في انتشار بعض الأمراض والأوبئة فيجب أن يتم فسخ العقد وسقوطه.

معني كلمة مشاهرة

بعد ان اوضحنا حالات طرد المستأجر في الايجار القديم ، نوضح لكم معني مشاهرة، وقد كانت كلمة مشاهرة تكتب في إيجارات التعاقد وفي معناها بأنها مدى الحياة وهي الإيجارات التي كانت قبل عام 1996 وفي ظل قانون الإيجارات الجديدة وبعد عام 1996 تعني كلمة مشاهرة هي شهر واحد ويقوم المستأجر بعد انتهاء الشهر بتجديد عقد الإيجار.