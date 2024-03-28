مبروك كسبت 1000.000$.. طريقه الاشتراك في مسابقه الحلم 2024 وأرقام التواصل لجميع الدول العربية

ننشر لكم طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024، حيث تعتبر مسابقة الحلم من أشهر المسابقات التي يقوم بتقديمها الإعلامي المعروف مصطفى الأغا، وقد بدأت منذ رمضان 2007 ومستمرة حتى الآن، حيث تقدم جوائز أسبوعية بقيمة 5.000 دولار، وجوائز شهرية بقيمة 100.000 دولار، وكذلك جوائز سنوية تصل إلى مليون دولار أمريكي.

طريقه الاشتراك في مسابقه الحلم 2024

يبحث الكثيرون عن طريقه الاشتراك في مسابقه الحلم 2024، ويمكنك الاشتراك في هذه المسابقة من أي دولة عربية عن طريقة اتباع الخطوات التالية:

عليك بالبحث عن رقم مسابقة الحلم المخصص لبلدك.

ارسل رسالة نصية عبر هاتفك الجوال تحتوي على كلمة حلم باللغة العربية أو Dream باللغة الإنجليزية إلى الرقم الخاص ببلدك.

انتظر قليلًا حتى تصلك رسالة نصية على هاتفك الشخصي للتأكيد على عملية التسجيل في مسابقة الحلم.

عليك بعد ذلك الإجابة عن الأسئلة الخاصة بالمسابقة.

وبذلك تكون دخلت في المسابقة، وسيتم إجراء قرعة وسيتم اختيارك إذا كنت من سعداء الحظ.

ما هي أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

أما عن أرقام الاشتراك الخاصة بمسابقة الحلم فهي على النحو التالي:

أرقام الاشتراك في المسابقة من المملكة العربية السعودية هي 858888، 650444، 755505.

أرقام الاشتراك في المسابقة من مصر هي 95450.

ومن الكويت: 4141.

الإمارات العربية المتحدة: 6070.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم

هناك العديد من الشروط التي يجب معرفتها عند الاشتراك في مسابقة الحلم وهي كالتالي: