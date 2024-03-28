الكشوفات وصلت قبل عيد الفطر.. الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر أبريل بالزيادات الأخيرة

إذا كنت تريد الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر أبريل تابع السطور المقبلة، حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن قائمة برنامج تكافل وكرامة لشهر رمضان، مع الزيادات الجديدة التي تمت إضافتها، ويُعتبر هذا البرنامج واحدًا من أبرز برامج الدعم المالي المباشر في مصر، ويحظى بأهمية كبيرة لدى فئة واسعة من المصريين الذين يحتاجون إلى الدعم، وقد وفرت الوزارة رابطًا إلكترونيًا خاصًا للاستعلام عن أسماء الأشخاص الجدد الذين تمت إضافتهم إلى قائمة الحصول على المعاش الشهري ضمن برنامج تكافل وكرامة، ويمكن الوصول إليه عبر موقع الوزارة الإلكتروني.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر أبريل

يمكن للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة الاطلاع على قائمة الأسماء والزيادات المعتمدة لشهر رمضان عبر زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي واتباع عدة خطوات بسيطة، وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي:

يجب الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي .

. ثم انقر على الخيار “الاستعلام عن خدمات تكافل وكرامة”.

ثم قم بإدخال الرقم الوطني الخاص بالمستفيد، والذي يتكون من أربعة عشر رقمًا.

ثم انقر على خيار “الاستعلام” لعرض النتائج.

قيمة زيادة معاش تكافل وكرامة 2024

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهاته لبدء صرف معاشات برنامج تكافل وكرامة، بالإضافة إلى الزيادة الجديدة التي ستُطبق شهريًا، حيث سيتم الصرف اعتبارًا من شهر مارس الحالي، ومن المقرر زيادة قيمة المعاشات بنسبة 15%، وفقًا للتفاصيل التالية:

سيتم تحويل المبلغ الخاص بالمعاش من 450 جنيهًا إلى 517 جنيهًا.

سيزداد راتب من يتقاضى 480 جنيهًا إلى 552 جنيهًا.

سترتفع قيمة المعاش السابق 500 جنيه إلى 575 جنيهًا.

سيزيد راتب من يتقاضى 500 جنيه إلى 632 جنيهًا.

سيتم رفع راتب كل من يتقاضى راتبًا تقاعديًا قدره 580 جنيهًا إلى 667 جنيهًا.

ستزداد القيمة التي كان يُستلمها شهريًا من 700 جنيه إلى 782 جنيهًا.

سيتحول الراتب السابق 770 جنيهًا إلى 885 جنيهًا.

سيزيد المبلغ السابق للمعاش والذي كان 800 جنيهًا إلى 920 جنيهًا.

الاوراق المطلوبة للتسجيل في معاش تكافل وكرامة 2024

يُطلب تقديم مجموعة من المستندات للتقديم على معاش تكافل وكرامة، وتشمل ما يلي:

بطاقة الرقم القومي الحديثة والسارية. شهادات الميلاد لجميع أفراد الأسرة. قسيمة الطلاق أو شهادة الزواج. شهادة الوفاة للزوج في حالة الأرامل. نسخة من بطاقة التموين. بيان قيد مدرسي للأطفال في الفئة العمرية من 6 إلى 18 سنة.

شروط التقديم في تكافل وكرامة

تشترط متطلبات التقديم توافر الشروط التالية: