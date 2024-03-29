اسعار السلع التموينية شهر ابريل / العيد 2024 بعد انخفاض كبير في السكر | هـذا نصيب 4 أفراد من الزيت والسكر

اسعار السلع التموينية لشهر مارس الجاري بحيث يبحث كل من يشملهم التموين عن تلك الأسعار لمعرفة الزيادة التي طرأت على تلك السلع التموينية، ولذلك فإن وزارة التموين تضخ ما يقرب من 31صنف بتكلفة بلغت 4 مليار جنيه، وبناء عليها قد تم تحديد أسعار السلع التموينة لشهر مارس الجاري، خاصة أن تلك الأسعارتكون أقل من سعر السوق ويتم توفيرها في التموين.

اسعار السلع التموينية

جاءت أسعار السلع التموينية التي تم ضخها من قبل وزارة التموين محددة مع شهر مارس الجاري، بحيث تبلغ تلك الأسعار التالي:

1 كيلو سكر بسعر 12.60 جنيه.

1 لتر من زيت الخليط بسعر 30 جنيه.

1 كيلو من الأرز بسعر 12.60 جنيه.

1 كيلو من الدقيق بسعر 18 جنيه.

800 جرام من المكرونة بسعر 13جنيه.

400 جرام من المكرونة بسعر 6.50 جنيه.

500 جرام من العدس المجروش بسعر 21جنيه.

500 جرام من الفول بسعر 9 جنيهات.

40 جرام من الشاي الناعم بسعر 5 جنيهات.

300 جرام من الصلصة بسعر 8 جنيهات.

350 جرام من المربى بسعر 16جنيه.

140 جرام من التونة المفتتة بسعر 18 جنيه.

250 جرام من جبنة تتوليان بسعر 14جنيه.

125 جرام من جبنة تترياك بسعر 7 جنيهات.

مسحوق غسيل اتوماتيك 800 جرام بسعر 25 جنيه.

بسكويت بوو بسعر 3.75 جنيه.

125 جرام من صابون الغسيل بسعر 3 جنيهات.

صابون لغسيل الأواني 80 جرام بسعر 3 جنيهات.

125 جرام من صابون التواليت بسعر 7.50 جنيه.

بسكويت ويفر بسعر 2.75 جنيه.

18 جرام من قهوة سريعة الذوبان بسعر 4 جنيهات.

100 جرام من اللبن الجاف بسعر 25.50 جنيه.

300 جرام من ملح الطعام بسعر 1.25 جنيه.

بسكويت بسعر 3.75 جنيه.

مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

الاسعار الحقيقية للسلع التموينية

يمكن معرفة الاسعار الحقيقية للسلع التموينية عن طريق الدخول على موقع وزارة التموين والتجارة، وكتابة إسم السلعة وكم سعرها، وستظهر أمامك أسعار السلع الرسمية المصرح بها من قبل الوزارة.