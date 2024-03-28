القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي اليوم وسيمبا دوري ابطال افريقيا

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الاهلي وسيمبا التنزاني هو اهم ما يشغل بال الجماهير الحمراء في مصر وفي كل انحاء الوطن العربي والذين يسعون لضبط تردد القنوات المفتوحة الناقلة للأهلي وسيمبا لمشاهدة اولي مباريات الأهلي في دور السادس عشر من بطولة دوري ابطال افريقيا والتي يتوقع لها ان تكون قوية ومتتعة بين كلا الفريقين مثل اخر مباراة جمعتهما على نفس الملعب والتي شهدت التعادل الايجابي بهدفين لكل فريق.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

يدخل الأهلي مباراة سيمبا التنزاني رافعا شعار “الفوز او التعادل”، فالاهلي يعلم جيدا مدى صعوبة فريق سيمبا على ارضه وبين جماهيره، ولذلك فهو يسعي لتحقيق الصعب الذي يسهل عليه من مهمته في مباراة العودة بالقاهرة وهو الفوز وخطف اللقاء وان لم يحدث فالتعادل يكفيه ويعد شيء مرضيا بالنسبه له لتأجيل كلمة الحسم الى استاد القاهرة وسط مساندة جماهيره العظيمة التي يتوقع ان تحضر وتملى المدرجات بكثافة شديدة كما اعتادنا من جماهير الأهلي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي اليوم في بطولة افريقيا

اما عن القنوات الناقلة لمباراة الاهلي اليوم في دوري ابطال افريقيا، فقد اعلنت قناة بين سبورت الرياضية القطرية اذاعتها للمباراة بشكل حصري، وتذاع المباراة ايضا عبر شاشة قناة سبورت 5 بشكل مجاني عبر هذا التردد:

4wwAmos القمر الصناعي:

التردد: 11842.

الاستقطاب: عمودي.

الترميز: 30000.

الجودة: اتش دي.

وتذاع مباراة الاهلي وسيمبا في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والموافق الساعة ٩ بتوقيت المملكة العربية السعودية.