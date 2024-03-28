هسة.. تنزيل PDF اسماء الرعاية الاجتماعيه 2024 جميع المحافظات العراق عبر منصة مظلتي

يبحث الكثير من المواطنين في دولة العراق عن اسماء الرعاية الاجتماعيه 2024، حيث تعلن السلطات المختصة قريبًا عن قائمة المشمولين من الدفعة الأخيرة لعام 2024، ومن ثم تقوم الحكومة العراقية بتوزيع المعونات المالية لبعض الفئات الفقيرة، وذلك بهدف تمكينهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية خلال شهر رمضان المبارك وأيضًا عيد الفطر المبارك، وذلك وسط الارتفاع الحاد في الأسعار الذي أصاب الأسواق، لذا سوف نتعرف في هذا المقال على كافة التفاصيل.

اسماء الرعاية الاجتماعيه 2024

يمكنك الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعيه 2024، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

ينبغي أولًا الولوج إلى منصة مظلتي.

ثم بعد ذلك يتم النقر فوق شعار تطبيق الدعم الاجتماعي.

وبعد ذلك يمكنك الاطلاع على قائمة أسماء الأشخاص المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية 2024.

ومن ثم يتم اختيار رقم الوجبة التي ترغب في الاستفسار عنها.

بالإضافة إلى اختيار اسم المحافظة التي تعيش فيها.

ثم بعد ذلك قم بإدخال معلومات المتقدم بدقة مثل “الاسم رباعي، وأيضًا رقم البطاقة الشخصية الوطنية المكون من أربعة عشر رقم.

ثم الضغط فوق عبارة استعلام.

ومن ثم يتم تنزيل قوائم بالأسماء الذين يشملهم الدعم الاجتماعي لعام 2024.

وبعد ذلك سيتم نقل البيانات الخاصة بالكشوفات بشكل كامل إلى جهازك في غضون لحظات.

كما يمكنك تصفح الكشوفات لإيجاد اسمك.

الشروط الواجب توافرها للاستفادة من الرعاية الاجتماعية 2024

هناك بعض الشروط اللازمة للاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية، ومن هذه الشروط ما يلي: