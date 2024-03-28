100,000 دينار عراقي .. حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024.. وزارة المالية توضح

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024، هذه وقد قررت وزارة المالية في العراق طرح زيادة لرواتب المتقاعدين في الفترة القريبة، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهودها المستمرة لتحسين ظروف المعيشة للعديد من المواطنين، حيث تضم شريحة المتقاعدين في العراق عددًا كبيرًا من الأفراد الذين قدموا خدمات مميزة للبلاد وعملوا بجهد لرفع مستوى العمل في مجالاتهم، ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم تفاصيل الزيادة التي ستُضاف إلى رواتب المتقاعدين في الأشهر القادمة.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق

بعد إعلان وزارة المالية عن قائمة الأولويات للمستحقين للحصول على الزيادة الجديدة، أعلنت أيضًا أنه سيتم صرف هذه الزيادة مع رواتب شهر مارس التقاعدية، والتي تُصرف بانتظام في بداية كل شهر ميلادي، باستثناء الأيام الرسمية المتأخرة أو المتقدمة، والتي قد يتغير موعدها بناءً على الظروف، ومع رواتب شهر مارس، تم إضافة 100,000 دينار عراقي للمستحقين.

زيادة رواتب المتقاعدين 2024 في العراق

تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية قد رصدت الزيادة الجديدة لتُخصص لفئة محددة وفقًا لمجموعة من الشروط، حيث يُشترط أن يكون المستفيد ضمن الأشخاص الذين يواجهون ظروفًا صعبة وتراجعًا في مستوى المعيشة، وتشمل الزيادة الجديدة أيضًا الأفراد الذين تقل رواتبهم التقاعدية عن مليون دينار عراقي، ويبلغ قيمة هذه الزيادة حوالي مائة ألف دينار عراقي.

كيفية الاستعلام عن و رواتب المتقاعدين في العراق بالزيادة الجديدة

بعد إعلان الزيادة الجديدة على رواتب المتقاعدين في الدولة، أصبح الكثيرون يتساءلون عن كيفية الاطلاع على تفاصيل الراتب قبل وبعد الزيادة، ولتحقيق ذلك، يمكنك اتباع الخطوات التالية: