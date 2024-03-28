بإشارة قوية HD.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك National Geographic وتابع برامج الطبيعة الفريدة

تنفرد قناة ناشيونال جيوغرافيك بالمحتوى المتميز الذي تقدمه، وهو عبارة عن أفلام طبيعية، حيث تتميز بمحتواها الفريد منذ إطلاقها على القمر الصناعي، وتعد من أهم القنوات الشهيرة على القمر الصناعي حول العالم، ولها قاعدة جماهيرية كبيرة تتجاوز المليارات، وذلك يعود إلى المميزات التي تمتلكها والمعلومات الوفيرة التي تقدمها إلى المشاهدين، والتي تتعلق بعالم الحيوان وتتعلق بالطبيعة، كما أن القناة تعمل على عرض أفلام وثائقية كثيرة متميزة.

التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك

تقدم قناة ناشيونال جيوغرافيك متعة شديدة إلى المتابعين وذلك من خلال محتوى القناة المسلي والفريد من نوعه، كما أن القناة تتميز بعدم وجود فواصل إعلانية طويلة تشعر الفرد بالملل الشديد، بالإضافة إلى أن القناة تتميز بالمحتوى الذي يقتصر على عالم الحيوان فقط وعلى المناظر الطبيعية الخلابة التي تحيط بها، كما تتميز القناة بأن محتواها يتناسب مع الصغار والكبار، وتقدم لهم معلومات هم بحاجة إليها، لذا لكي تبدأ في استقبال القناة على التلفاز الخاص بك عليك بمعرفة تردد القناة وهو كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12467.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

التشفير: مفتوح.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك

الكثير من البرامج التي تقدم بشكل يومي إلى المتابعين على قناة ناشيونال جيوغرافيك، وتلك البرامج من أشهرها هو برنامج سر الحرب وأسلوب البقاء، حيث يتم تقديمه بواسطة هازن أوديل وهو مدرب أساليب البقاء طوال الحياة ومرشد البراري، ويمتلك هذا البرنامج شهرة واسعة بين المشاهدين، كما تتوفر برامج أخرى على القناة تتمثل في الآتي: