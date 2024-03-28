شوف اسمك نزل.. اسماء تعيينات وزارة التربية العراقية 2024 جميع المحافظات

تقوم وزارة التربية العراقية من وقت إلى أخر بالإعلان عن مجموعة من أسماء تعيينات المقبولين داخل الوزارة، وذلك بجميع مديريات التربية على مستوى المحافظات، حيث إن القبول في الوظائف التعاقدين المطروحة يكون بعد دراسة تامة لجميع الطلبات التي يتم تقديمها واختيار ما هو مؤهل للقبول، ويمكن الإستعلام عن المقبولين في كل هذه الوظائف، كما سنوضحه لكم في السطور التالية، من أجل أن يتعرف عليها جميع المتقدمين.

خطوات الإستعلام عن تعيينات وزارة التربية

جاءت أهم خطوات الإستعلام عن تعيينات وزارة التربية العراقية، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية الرسمي.

بعدها يتم القيام بإدخال رمز التحقق المرئي للشخص المتقدم.

القيام بإختيار خدمة الإستعلام عن التعيينات.

بعد ذلك يتم إدخال جميع البيانات الخاصة بالشخص المتقدم.

التأكد من جميع المعلومات الخاصة بالمتقدم.

الضغط على زر “بحث”.

لتتمكن من معرفة جميع التفاصيل المتعلقة بالتعيينات.

شروط التعيين داخل وزارة التربية 2024

هناك بعض الشروط الهامة لكي يتم القبول في تعيينات وزارة التربية العراقية بنظام التعاقد، وفقًا للأتي:-