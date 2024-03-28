اعرفي السعر الحقيقي واوعي تاجر يضحك عليكي .. سعر أنبوبة الغاز بعد الزيادة الجديدة لشهر أبريل 2024 .. مفاجأة تنتظر المشتري

يمكنك معرفة سعر أنبوبة الغاز بعد الزيادة الجديدة لشهر أبريل، حيث حيث يعد هذا الموضوع من الموضوعات البارزة التي تثير قلق المواطنين، حيث يبحث الجميع بفارغ الصبر عن سعر الأنبوبة بعد ارتفاع أسعار السولار والبنزين بنسبة 33%، بناءً على قرار لجنة تسعير البترول، حيث تم عقد اجتماع لمسؤولي البترول، وهو الأول في عام 2024، حيث تباينت أسعار البنزين بين 1 جنيه و 1.5 جنيه للتر، وسنقدم لكم كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الاجتماع.

سعر أنبوبة الغاز بعد الزيادة الجديدة

بعد اتخاذ لجنة تسعير المنتجات البترولية قرارًا برفع سعر خط أنابيب الغاز بنسبة 33%، سيتم رفع سعره إلى 100 جنيه بدلًا من السعر السابق البالغ 75 جنيهًا، مما يُشكل زيادة تقدر بنحو 25 جنيهًا، وسيتم تنفيذ هذه الزيادة الجديدة خلال الساعات القليلة المقبلة.

سعر السولار الجديدة

بعد تأجيلات عديدة، أعلنت الحكومة مؤخرًا زيادة أسعار البنزين، مواكبةً لارتفاع أسعار السولار والبنزين عالميًا، وذلك في ظل ارتفاع جميع السلع والخدمات، وتأتي هذه الزيادة بعد ارتفاع أسعار المحروقات عالميًا، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ هذا القرار الضروري، واقترحت لجنة تسعير المنتجات البترولية عقد اجتماعات أكثر تواترًا، بمعدل كل ثلاثة أشهر، لمواجهة هذا التحدي.

حيث وصل سعر لتر السولار الجديد إلى 10 جنيهات، مقارنةً بـ 8 جنيهات و25 قرشًا في السابق.

سعر البنزين اليوم

يرغب الكثير من المواطنين في معرفة سعر لتر البنزين بعد الزيادة الجديدة، وذلك بعد الاجتماع الأخير للجنة تسعير البترول، حيث وصلت أسعار البنزين الجديدة اليوم على النحو التالي: