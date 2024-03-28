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عيد الفطر على الأبواب.. طريقة عمل بسكويت العيد بمكونات بسيطة .. زي المحلات بالضبط في الطعم
خطوات عمل بسكويت العيد
أصبحت طريقة عمل بسكويت العيد من أكثر ما يبحث عنه الآخرين لذلك سوف نوضح الطريقة بكل تفاصيل حيث يُعتبر البسكويت من أبرز الوصفات التي يتم إعدادها في نهاية شهر رمضان الكريم واحتفالات عيد الفطر المبارك، إذ تُعتبر هذه العادة جزءًا من تقاليدنا القديمة، حيث تقوم النساء بتحضير البيتيفور والنواعم، وفي هذا المقال، سنتعرف على طريقة تحضير بسكويت العيد ومكوناته.
طريقة عمل بسكويت العيد
يمكنك الآن معرفة طريقة عمل بسكويت العيد، حيث يتعين على السيدات تجهيز المكونات التالية:
- كيلو من الدقيق الأبيض.
- كوبان إلا ربع من السكر.
- ثلاثة أكواب إلا ربع من الزبدة الباردة.
- نصف كوب من اللبن بدرجة حرارة الغرفة.
- خمس بيضات.
- نصف ملعقة من مسحوق الخبز.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- القليل من الملح.
خطوات تحضير بسكويت العيد
لضمان نجاح عمل البسكويت، ينبغي اتباع الخطوات الآتية:
- في البداية، يتم إعداد وعاء ووضع المكونات الجافة مثل الدقيق ومسحوق الخبز وخلطها.
- في العجان الكهربائي، يتم وضع الزبدة والسمنة والسكر البودرة، وبعد ذلك يتم تشغيل العجان بسرعة منخفضة في البداية.
- ثم يتم زيادة السرعة بعد دقيقة، ويعجن لمدة ربع ساعة حتى يحصل على قوام كريمي.
- يتم إضافة البيض تلو الآخر مع الخفق، ومع كل بيضة يتم إضافة الفانيليا.
- يتم إضافة الدقيق تدريجياً ويُعجن حتى تتداخل المكونات تمامًا.
- يتم إضافة نصف كوب من اللبن وخلطهم حتى يتماسك العجين.
- باستخدام ماكينة البسكويت أو قمع الحلواني، يتم تشكيل البسكويت حسب الرغبة.
- يجب دهن صينية الفرن بالسمن ويُوضع فيها البسكويت مع ترك مسافة بينهم لتجنب التصاقهم.
- توضع الصينية في الثلاجة لبعض الوقت قبل وضعها في الفرن.
- يُسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وتُخبز الصينية لمدة عشرين دقيقة أو حتى يصبح لون البسكويت ذهبيًا.
- يترك البسكويت في الصينية ليبرد تمامًا قبل نقله إلى علب بلاستيك للتخزين.
- يُقدم البسكويت مع كوب من الشاي أو اللبن الساخن، وبالهنا والشفا.