عيد الفطر على الأبواب.. طريقة عمل بسكويت العيد بمكونات بسيطة .. زي المحلات بالضبط في الطعم

أصبحت طريقة عمل بسكويت العيد من أكثر ما يبحث عنه الآخرين لذلك سوف نوضح الطريقة بكل تفاصيل حيث يُعتبر البسكويت من أبرز الوصفات التي يتم إعدادها في نهاية شهر رمضان الكريم واحتفالات عيد الفطر المبارك، إذ تُعتبر هذه العادة جزءًا من تقاليدنا القديمة، حيث تقوم النساء بتحضير البيتيفور والنواعم، وفي هذا المقال، سنتعرف على طريقة تحضير بسكويت العيد ومكوناته.

طريقة عمل بسكويت العيد

يمكنك الآن معرفة طريقة عمل بسكويت العيد، حيث يتعين على السيدات تجهيز المكونات التالية:

كيلو من الدقيق الأبيض. كوبان إلا ربع من السكر. ثلاثة أكواب إلا ربع من الزبدة الباردة. نصف كوب من اللبن بدرجة حرارة الغرفة. خمس بيضات. نصف ملعقة من مسحوق الخبز. ملعقة صغيرة من الفانيليا. القليل من الملح.

خطوات تحضير بسكويت العيد

لضمان نجاح عمل البسكويت، ينبغي اتباع الخطوات الآتية: