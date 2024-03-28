المنحة وصلت.. طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 وشروط الحصول عليها

اذا كنت تريد معرفة طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، حيث ينتظر الكثيرون إعلان أسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية لعام 2024، والتي يديرها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عبر الكشوف الشهرية المنشورة عبر الرابط الرقمي المخصص، حيث تستهدف هذه الدفعة فئات المجتمع المحتاجة مثل الأرامل، والمطلقات، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف تحسين مستوى معيشتهم وتخفيف حدة الفقر، ومن ثم تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال توفير الاحتياجات الأساسية لهؤلاء الأفراد.

طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يُمكنك الآن الاطلاع على أسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية لعام 2024 عبر القيام بالخطوات التالية:

ابدأ بزيارة البوابة الإلكترونية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو استخدم منصة مظلتي. ثم اختر “الخدمات الإلكترونية” من بين الخيارات المُتاحة لك. ثم حدد “المؤسسة المسؤولة عن الخدمات الاجتماعية”. اختر الدفعة التي تود الاستعلام عنها. بعد ذلك، انقر على “استعلام”. سيتم عرض قائمة المستفيدين من الخدمات الاجتماعية بمجرد اكتمال الإجراءات.

شروط الحصول على منحة الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

يمكن الآن معرفة شروط استحقاق الرعاية الاجتماعية في جميع أنحاء العراق، عبر الرابط الرقمي المُخصص لهذه الخدمة، يُمكن تنزيل ملف PDF للوجبة الأخيرة للحصول على هذه المعلومات، وللقيام بذلك، يتوجب عليك ملء البيانات المطلوبة عبر الرابط المذكور، أما بالنسبة للشروط المطلوبة لهذه الخدمة، فهي كما يلي: